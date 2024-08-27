«Вигнати, щоб його вбили росіяни?»: Зеленський про заступника голови ОП Татарова

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яку він провів у рамках форуму «Україна 2024. Незалежність», відповідаючи на запит журналіста УП про ефективність членів своєї команди, зокрема, про Олега Татарова, сказав, що той разом із нинішнім головою СБУ Василем Малюком вбивав чеченців у Києві.

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«Щодо Татарова… на офреці, я сказав вам про Татарова. Я повторю. Це знають і Сполучені Штати і всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком убивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Мало? Вигнати його щоб його вбили росіяни?» , — запитав президент.

Глава держави помітно рознервувався, оскільки цю інформацію він уже озвучував раніше під час «оффреку» з журналістами і не хотів, щоб вона стала настільки публічною.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення українська розвідка повідомляла про знищення чеченського підрозділу, який мав на меті ліквідацію президента Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олег Татаров до початку повномасштабного вторгнення потрапив до епіцентру кількох скандалів. 2021 року він став фігурантом справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії більш ніж на 81 мільйон гривень представниками одного із столичних забудовників, «Укрбуду». Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а згодом прокурор відкликав клопотання про застосування запобіжного заходу щодо нього.

В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що усунули його від обов'язків на час слідства, але не звільнили.

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