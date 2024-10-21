Сьогодні розпочався тиждень, в який можна вдало вести переговори і знаходити порозуміння з колегами та партнерами.



А на який саме аспект життя варто звернути увагу завтра, пише Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні Овнам особливо захочеться незалежності, але в результаті вам доведеться знаходити компроміс та підлаштовуватись. Якщо не порозумієтеся з потрібними людьми, то не зможете досягти бажаного. Деякі теми грошей стоятимуть гостро, і виникне потреба шукати нове джерело доходу. Але потрібно все ж таки ретельніше аналізувати інформацію про заробіток, що надходить.

Телець

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Якщо вам подобається людина протилежної статі, не потрібно проявляти ініціативу, дочекайтеся, коли перший крок зробить вона. Не варто нав'язуватися, будьте просто доброзичливі. Не розповідайте про свої почуття оточуючим, краще тримати все в собі, щоб не було пліток. День підходить для творчої роботи, інтелектуальної праці.

Близнюки

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Працювати доведеться багато. Але робота приноситиме вам задоволення. Звертайте увагу на здоров'я. І робіть перерви у роботі. Деякі ситуації, які відбудуться цього дня, можуть позначитися на вашому житті надалі. Не варто приймати необдуманих рішень, і до всього, що відбувається, поставтеся серйозно.

Рак

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День не сприяє роботі. Ракам захочеться не тільки думати про кохання та романтику, а й відчувати її. Якщо ви в парі, то добре влаштувати вечерю при свічках, якщо самотні, то навіть дружня зустріч з подругою підніме настрій. Не найкращий день для переговорів, підписання договорів. Також день підходить для творчої роботи, хобі.

Лев

22 жовтня доведеться більше часу приділити близьким, слухати та вирішувати їхні проблеми. Але це навіть вам сподобається, ви будете задоволені собою та тим, що можете бути корисними. На роботі доведеться шукати компроміс у розмовах із колегами. Навколишні так і будуть намагатися зіпсувати вам настрій. Вечір підходить для розслаблення та тиші.

Діва

Діви можуть мати цікаві зміни. Вони змусять вас ворушитися, відчувати емоції. Якщо в когось на горизонті з'являться люди з минулого, то краще не намагатися знову зблизитися. Нехай минуле залишається у минулому. Вдома і на роботі буде багато справ, доведеться скрізь встигати. Але не варто братися за справи, які вам не під силу.

Терези

22 жовтня Терези можуть чекати несподіваних звісток чи моментів, які потішать. Якщо хтось запропонує допомогу, не відмовляйтесь. Але й самі допомагайте іншим. Роботи може бути багато, при цьому доведеться робити швидко і навіть на те, щоб подумати, перш ніж прийняти рішення, часу буде мало. Варто довіряти своїй інтуїції, вона допоможе вам у незрозумілій ситуації.

Скорпіон

Скорпіонам слід тримати себе в руках. Тільки холодний розум і раціональне мислення допоможуть розібрати в справах, що скупчилися. Не варто слухати чужих порад, навряд чи вони стануть вам у пригоді. Вам вдасться приймати потрібні рішення для досягнення робочих та особистих цілей. Інформація, яку ви отримаєте, може підняти настрій.

Стрілець

Якщо, на вашу думку, вас хтось образив, краще поговорити з цією людиною. Не збирайте в собі образи. Ви все з'ясуєте та настрій покращиться. В життя можуть прийти нові люди. Перш ніж відкриватися їм, придивіться. Можливо, вони мають корисливі мотиви. Не варто нервувати через дрібниці, постарайтеся зберегти психологічну рівновагу.

Козоріг

Приділіть 22 жовтня більше уваги близьким, можливо комусь із них знадобиться ваша допомога та підтримка. Але знайте міру, не варто навантажувати себе роботою та вирішенням проблем надміру. Вам також потрібен відпочинок. Це добрий день для спілкування з колегами, друзями. Можливо, у вас з'явиться цікавий співрозмовник.

Водолій

Водолію не потрібно боятися брати на себе додаткову відповідальність, намагатися вирішувати завдання, до яких на початковому етапі ви навіть не знаєте, як підступитися. У вас все вийде! При цьому навколишні не тільки вас хвалитимуть, а й надихатимуться вами, робитимуть як ви. Робота по дому комусь дозволить позбутися внутрішньої напруги.

Риби

День буде завантажений роботою, і ввечері ви відчуєте себе переможцем, тому що основну роботу все ж таки вам зробити вдасться. Важливо продумувати свої кроки, написати план на майбутнє. Можна порадитися з близькими, якщо ваші плани стосуються їхнього життя. День підходить для обміну інформацією, думками, читання пізнавальної літератури.

А ще неодмінно зверніть увагу на поради астрологів представницям жіночої статі на другу половину жовтня.

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