Сонце входить в пристрасний знак Скорпіона: які події чекають українців на тижні з 21 по 27 жовтня

В передостанню суботу місяця, 19 жовтня, на Землі, нарешті, встановиться сприятлива астрологічна погода.

А з понеділка на багатьох людей чекає сприятливий тиждень, коли вдало пройдуть переговори, і будуть досить високими шанси дійти порозуміння, пише видання з гороскопами.



«У середу 23 жовтня Сонце увійде в пристрасний знак Скорпіона, багатьох може потягнути на гострі відчуття, гарний день для побачень», — прогнозують автори гороскопу.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Період паузи чи очікування нарешті завершиться: ви отримаєте хорошу новину чи цікаву пропозицію. Якщо ви перебуваєте в осінній нудьзі, доля підкине вам привід з неї вийти, зайнятися чимось цікавим і приємним. З'являться нові ідеї, проекти, заняття. У другій половині тижня можуть розпочатися активні дії, доведеться струснутись і розпочати боротьбу за свої інтереси. Можуть виникнути протиріччя з дітьми чи підлеглими на роботі. Нічого серйозного: скоріше побутові чи робочі питання.

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Телець

Ви можете упустити якісь можливості через зайву м'якість чи емоційність. Хтось може спробувати зловживати вашою довірою чи теплим ставленням, тож будьте напоготові. Не варто планувати дальні поїздки й загалом будьте обережні та уважні за кермом чи у транспорті. В особистому житті очікуються важливі новини або нове знайомство, яке стане яскравим і незабутнім, може перерости в серйозний роман.

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Близнюки

Важливий тиждень для кар'єри. Доведеться долати виклики, перешкоди, доводити свій професіоналізм, з чим ви успішно впораєтеся. Можуть з'явитися нові завдання, які спочатку видадуться складними, але цілком вам під силу. До вас можуть звернутися за професійною порадою або ж ви консультуватиметеся з фахівцем з медицини, фінансів, будівництва або іншої галузі. У вас є можливість досягти бажаного: вистачить і енергії, і можливостей.

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Рак

Після довгих роздумів та коливань ви зможете завершити якийсь етап чи процес у вашому житті. Або ж ви приймете важливе рішення, яке далося вам з великими труднощами та сумнівами. Ви отримаєте нові знання, які допоможуть вам визначитись. Можливо, з вами поділиться важливою інформацією досвідченіша людина. Ви можете знайти наставника або хорошого професіонала, який підтримає вас.

Лев

Вас можуть втягнути в незрозумілу ситуацію. Приблизно як вас запросили на вечірку, і ви одягли підбори та коктейльну сукню, а прийшовши, виявили, що всі навколо у джинсах та кросівках. Може розкритися якась таємниця, що стосується особистих стосунків, проясниться якась давня історія. Якщо ви втратили якусь річ, можете її знайти, причому в несподіваному місці. Можливо знайомство, що інтригує, але є ризик, що людина щось від вас приховує.

Діва

Можуть прийти несподівані новини щодо сімейної власності чи нерухомості, які вас, м'яко кажучи, здивують. Ваші стійкі уявлення про стан речей можуть бути зруйновані. Імовірні також серйозні зміни на роботі або в сім'ї, які вимагатимуть від вас активних дій. Однак у результаті ви прийдете до стабільності та впевненості у майбутньому. Просто воно може бути не зовсім таким, як ви планували.

Терези

На вас чекає занурення в минуле. Можливо, ви будете шукати інформацію про вашу родину, ваше дитинство, якісь старі таємниці або секрети. Саме у минулому лежать відповіді на ваші запитання. Можливі інтуїтивні осяяння, пророчі сни, дежавю, які допоможуть вам згадати чи зрозуміти щось важливе. Жінки-Терези будуть особливо тонко відчувати свою жіночу природу та енергетику. Ви можете зустріти людину з минулого або отримати новину про ваше колишнє кохання.

Скорпіон

Тиждень буде насиченим подіями, можуть відбутися несподівані зміни, прийти важливі новини. Ви багато спілкуватиметеся з іншими людьми, можливо будете вести активне листування. Імовірні конфлікти через надто поспішні та необдумані дії, або через вашу імпульсивність. Ви можете швидко досягти мети, але постарайтеся не робити цього за рахунок інтересів інших людей, тому що в такому разі перемога не принесе радості.

Стрілець

Прийдешні дні обіцяють бути дуже радісними у плані особистого життя і сім'ї. Ви можете зустріти нове кохання або отримати довгоочікуване визнання, пропозицію руки та серця. Вам належить зробити важливий вибір, варто добре все обміркувати, привести думки до стану гармонії й тоді приймати рішення. Можлива романтична подорож, в якій ви з коханою людиною будете тільки вдвох, втечете від усього світу.

Козоріг

У вас є шанс радикально змінити своє життя на краще, виконати свою мрію, досягти головної мети, завершити важливий проект. Всесвіт опікується вами, потрібно скористатися цим періодом максимально. Все йтиме за планом, ваші починання будуть успішними. Ви можете дуже вдало змінити місце проживання. Успішною буде діяльність, пов'язана з інтернетом чи подорожами. Ловіть момент!

Водолій

Зараз вам не дуже ясно, як досягти своїх фінансових чи матеріальних цілей, але наступного тижня ви отримаєте інформацію, яка проллє світло на вашу ситуацію. Шлях до успіху лежить через ухвалення вами незалежних рішень, покладайтеся на свій досвід та мудрість, а також на інтуїцію. Не соромтеся звернутися за порадою до старших родичів, вони можуть допомогти.

Риби

Тиждень очікується дуже емоційний: сімейні радості з одного боку, сварки на ґрунті пристрасті з іншого. Ви можете захопитись новою людиною і це принесе конфлікти в сім'ї. Чи варто ризикувати стабільністю, вирішувати вам. На роботі вашим починанням можуть створювати перешкоди. Все може піти не за планом. Однак позитивні тенденції все ж таки переважають і за належної завзятості ви можете реалізувати свої плани.

Радимо також звернути увагу на жіночий гороскоп на другу половину жовтня, що показує, кому з чарівних дам пощастить в коханні, а кого чекає підвищення на роботі.

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