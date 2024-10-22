У нас не було розвитку: продюсер про розрив з популярною співачкою

Український продюсер Михайло Ясинський, відомий співпрацею з Олею Поляковою, Максом Барських та Наталею Могилевською розкрив деталі роботи зі співачкою Jerry Heil, яка звернулася до мережі. Відомо, що саме він продюсував її на початку карʼєри, а потім розірвав контракт.

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Активна робота над проєктом Jerry Heil спершу викликала враження комерційної, однак згодом, за словами продюсера, співпраця вперлася «у стелю», адже більших хітів, ніж «Охрана, отмєна» у артистки не було.

«Моя задача як менеджера — забезпечити артиста усіма сервісами, які необхідні йому для реалізації власних творчих задумів, — розказав Михайло у програмі „Муз_Тренд“. — І ми це зробили. Дуже багато було рекламних грошей, концерти були. Але вона була без досвіду — Яна приїхала автобусом із Василькова у Київ, і треба було навчитися (роботі на сцені — Авт.). Ми чомусь думаємо, що раз і понесеться, але ні, не понесеться. Наталя Могилевська, щоб стати Наталею Могилевською працювала 16 років у театрі, Оля Полякова, щоб стати Олею Поляковою працювала з 18 років… Яна серед тих, хто може отримати „Греммі“ — вона надзвичайно талановита!»

Крім того, продюсер додав, що саме завдяки його агенції співачка Jerry Heil сьогодні існує, працює і популяризує власну творчість.

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«Ми побачили, що щось гальмує — у нас немає розвитку, — прокоментував завершення співпраці з артисткою Михайло Ясинський і додав, що задоволений її роботою з новою агенцією. — Я думаю, що Jerry Heil — це один із найкращих кейсів, як випадковий успіх перетворити на системну роботу і вивести людину з амплуа блогера на амплуа поп-артиста. Вона дуже талановита, і я буду вважати за честь у інших інтервʼю говорити про те, що я мав до цього успіху певне відношення».

Михайло Ясинський зауважив, що жодного разу не вкладав особисті кошти в артистів, з якими працював, лише в свою компанію.

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«Напевно, я ще не побачив такого артиста, в якого хотів би вкласти гроші», — прокоментував продюсер.

Раніше мережа відреагувала на вчинок Ірини Федишин.

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