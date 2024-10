Ще не жінка: популярна співачка звернулася до мережі

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil, яка вразила новим дуетом, у свій день народження звернулася із зізнанням до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Яна виклала світлини, на яких позує у довгій спідниці, майці та рукавицях і залишила допис.

«Ще рочок можна поспівати I’m not a girl, not yet a woman — сьогодні мені 29! — написала артистка. — Це був рік особистісних трансформацій — про це вам найкраще розкаже моя нова музика, бо кожен трек — це мій малесенький горокракс».

Співачка повідомила, що на день народження загадала кілька бажань та озвучила два з них.

«Я маю змогу писати музику і святкувати день народження на вільній землі, бо мій брат — на фронті, — повідомила Яна. — Прошу вас сьогодні в якості подарунку закинути на баночку в сторіз!»

Її другим бажанням було збільшення кількості підписників у соціальній мережі, де вона публікує шматки треків і чекає на думку шанувальників.

Яна привітала всіх, хто народжений з нею в один день та зізналася, що «обожнює Терези».

Шанувальники співачки привітали її з особистим святом, засипали компліментами та згадали пісню, яка зробила її популярною — «Охрана, отмєна».

«Сяй, як зіронька, у цей день», — написали у відповідь.

«Продовжуй займатися тим, чим займаєшся, і надихай нас своїми досягненнями і неймовірними піснями!» — побажали у коментарях.

«Вже 29 рочків нашій маленькій diva, bur a human version, — написали шанувальники. — А ніби ще вчора з кожного чайника грало „Охрана, отмєна“, а сьогодні вже безліч людей починає свій музичний шлях з каверів на твої пісні…»

Раніше писали, що популярна співачка буде змагатися за право представляти Україну на «Євробаченні-2025».

