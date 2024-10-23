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Ворог обстріляв Запорізьку та Дніпропетровську області: як пройшла ніч у громадах

8:25 23 жовтня 2024
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення. Так минулої доби 411 ударів було завдано по семи населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, 6 авіаударів ворог здійснив по Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному. Також 251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне, 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Левадне і нарешті 149 артобстрілів було завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

«Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — повідомив посадовець.

Неспокійною була ніч і в сусідніх громадах Дніпропетровщини — до опівночі окупанти атакували Нікопольщину з використанням дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Найбільше страждали Нікополь, Марганець та Покровська громада.

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На щастя, люди вціліли, повідомив голова ОВА Сергій Лисак в соцмережі.

Також ворог зазнав втрат на полі бою. За повідомленням військових, минулої доби було знешкоджено 1460 російських загарбників, 9 танків та 85 БПЛА різних модифікацій.

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Крім того, за даними Повітряних Сил у низці областей (а саме у Полтавській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях) досі спостерігається активність ворожих дронів у повітрі.

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Також нагадаємо про нещодавній удар ворога по дитячому садку у Запоріжжі — тоді 2 людини загинули, а 15 — постраждали.

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