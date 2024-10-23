Ворог обстріляв Запорізьку та Дніпропетровську області: як пройшла ніч у громадах

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення. Так минулої доби 411 ударів було завдано по семи населених пунктах Запорізької області.

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Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, 6 авіаударів ворог здійснив по Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному. Також 251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне, 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Левадне і нарешті 149 артобстрілів було завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

«Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — повідомив посадовець.



Неспокійною була ніч і в сусідніх громадах Дніпропетровщини — до опівночі окупанти атакували Нікопольщину з використанням дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Найбільше страждали Нікополь, Марганець та Покровська громада.

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На щастя, люди вціліли, повідомив голова ОВА Сергій Лисак в соцмережі.

Також ворог зазнав втрат на полі бою. За повідомленням військових, минулої доби було знешкоджено 1460 російських загарбників, 9 танків та 85 БПЛА різних модифікацій.

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Крім того, за даними Повітряних Сил у низці областей (а саме у Полтавській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях) досі спостерігається активність ворожих дронів у повітрі.

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Також нагадаємо про нещодавній удар ворога по дитячому садку у Запоріжжі — тоді 2 людини загинули, а 15 — постраждали.



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