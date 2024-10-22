Близько 60 дронів атакували Україну минулої ночі: найбільше постраждала Сумщина

З 20:00 понеділка, 21 жовтня, ворог атакує Україну з повітря ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу. Атака тривала всю ніч, наразі у повітряному просторі ще лишаються ворожі ударні БпЛа. Найбільш масованого удару зазнала Сумська область, де є руйнування житлових будинків та жертви.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, було виявлено 60 БпЛА противника. Райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ (рф.)

Наразі підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

Ще 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у білорусь, ще три — назад у росію. Один ворожий БпЛА все ще залишається в повітряному просторі України.

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Депутат Сумської міськради Ігор Кальченко розповів, що в обласному центрі під час атаки «шахедів» загинули жінка, її донька та сестра чоловіка загиблої. Сам чоловік отримав поранення.

Фото "Кордон.Медіа"

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«У будинок, де спали чоловік, дружина та їхня донька, було пряме попадання. Сестра жила у флігелі. Чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а жінка та донька опинилися під завалами. У будинку спалахнула пожежа», — зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні в Сумах під час ворожої атаки з повітря була пошкоджена будівля дитячого садка. А до цього — об'єкти критичної інфраструктури, а також пожежна частина.

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Фото з відкритих джерел

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