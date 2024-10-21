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Події

Ворог вдарив по дитячому садку у Запоріжжі: відомо про дві жертви та 15 поранених

18:24 21 жовтня 2024
Наслідки удару по дитсадку

В понеділок, 21 жовтня, російська армія завдала удару по дитячому садочку у місті Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч.

Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

Своєю чергою, в обласному відділенні ДСНС повідомили, що близько 09:15 ворог поцілив у житловий сектор в одному з районів обласного центру та частково зруйнував двоповерхову будівлю дитячого садочку.

Зруйнована будівля дитсадка

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Станом на 10:30 було відомо про чотирьох поранених. На місці проводились пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

Рятувальники на місці удару

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А вже о 15:01 Федоров уточнив, що кількість поранених в результаті удару по Запоріжжю зросли до 15.

Також вже відомо про дві жертви.

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«Медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу», — написав Федоров.

Також нагадаємо про нещодавній удар ворога по Кривому Рогу, по якому ворог вдарив двома ракетами «Іскандер».

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