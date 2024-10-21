Ворог вдарив по дитячому садку у Запоріжжі: відомо про дві жертви та 15 поранених
В понеділок, 21 жовтня, російська армія завдала удару по дитячому садочку у місті Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч.
Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.
Своєю чергою, в обласному відділенні ДСНС повідомили, що близько 09:15 ворог поцілив у житловий сектор в одному з районів обласного центру та частково зруйнував двоповерхову будівлю дитячого садочку.
Станом на 10:30 було відомо про чотирьох поранених. На місці проводились пошукові та аварійно-рятувальні роботи.
А вже о 15:01 Федоров уточнив, що кількість поранених в результаті удару по Запоріжжю зросли до 15.
Також вже відомо про дві жертви.
«Медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу», — написав Федоров.
Також нагадаємо про нещодавній удар ворога по Кривому Рогу, по якому ворог вдарив двома ракетами «Іскандер».96
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