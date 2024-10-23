На окупованій території Херсонщини дітей примусово навчають керувати дронами

На тимчасово окупованих українських територіях, де росіяни залучають священників до навчального процесу в школах, курс управління дронами став обов’язковим для учнів місцевих шкіл. Зокрема учні Благодатнівської школи після проходження теоретичних навчань змагалися у своїх вміннях керувати квадрокоптерами. Участь в цьому взяли діти 5 та 6 класів, повідомляє Центр національного спротиву.

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«Також окупанти запровадили модуль з технологій БпЛА на уроках праці. Він спрямований на вивчення технологій, конструкції та складання безпілотних літальних апаратів для військових цілей. Крім того, серед школярів активно ведеться агітація щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях і працевлаштування на військових заводах».

Експерти додають, що кремль вважає управління БпЛА однією з основних навичок у підготовці до військової служби. Тому окупанти планують залучити якомога більше молоді до своїх мілітарних структур і на роботу в оборонну промисловість.

Раніше «ФАКТИ» писали, що експерти впевнені, що втрати від війни проти України будуть жахливими для росії.

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