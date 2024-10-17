Будуть вчити брехати: на окупованих територіях росіяни залучають священників до навчального процесу в школах

Росіяни хочуть залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу. Мета — «духовно-моральне виховання» молоді. Насправді ж очевидно, що таким чином «святі отці» будуть пропагувати так званий «русскій мір» - покірність царю й насаджування російської пропаганди лицемірства й брехні, повідомляє Центр національного спротиву Нагадаємо, що в Україні поп московського патріархату як агент російського гру готував удари по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

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«Наразі керівництво ручної церкви отримало вже завдання розробити комплекс занять та визначити відповідальних за їх проведення. Далі планують направити свою концепцію до департаментів освіти при окупаційних адміністраціях».

В умовах, коли ворог використовує школи як елемент знищення самосвідомості цілого покоління нації, саме на батьків лягає більша відповідальність за виховання дитини, додають у відомстві.

Раніше «ФАКТИ» писали, що білоруські військові тренують дітей, депортованих з України.

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