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Спорт

Ганьба на весь світ: боксер з росії вирубав суперника підлим ударом (відео)

12:44 23 жовтня 2024
Ідріс Абдурашидов

Боєць ММА з росії Ідріс Абдурашидов ганебно дебютував у професіональному боксі, нарвавшись на довічну дискваліфікацію за підлий вчинок у рингу, повідомляє The Sun. Раніше американський боксер скандально нокаутував суперника на 4-й секунді бою.

У рамках шоу Ali Boxing Club у Пхукеті (Таїланд) 21-річний Абдурашидов бився з непереможним легковаговиком з Ірану Багером Фараджі (3 перемоги, 2 з них — нокаутом). У четвертому раунді (на той момент іранець вигравав за очками) представник країни-агресора шокував публіку ударом… ногою в голову опонента, який знепритомнів. Рефері відразу припинив бій, зарахувавши росіянину поразку (пізніше грубіяна довічно дискваліфікували).

Замість принести іранцю свої вибачення, Абдурашидов розмістив відео свого «подвигу» у соцмережах.

Щоправда, після того, як шанувальники боксу завалили Ідріса в коментарях гнівними висловлюваннями, він швидко опублікував спільне фото з Фараджі, де зазначив, що помирився із суперником. «Ми тиснемо один одному руки. Все добре, ми помирилися», — підписав спільний знімок з іранцем уродженець Грозного.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксера, який відправив уродженця росії у важкий нокаут, жорстоко побили у рингу.

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