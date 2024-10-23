Банк для отримання пенсій змінюється: в ПФУ пояснили важливі нюанси

Більшість пенсіонерів отримають пенсію або через «Укрпошту», або через банк — зазвичай це один з державних банків, таких як «Ощадбанк» чи «Приват». При цьому багато отримувачів виплат зіштовхнулись з тим, що змінити банківську установу або дату отримання пенсій майже нереально через бюрократичну тяганину.



Але оскільки різні банківські установи пропонують різні умови обслуговування, то іноді у пенсіонерів виникає бажання змінити банк, в якому отримується пенсія. Зокрема, до Пенсійного фонду України (ПФУ) звернулася українка з питанням, як змінити банк, у якому отримуєш пенсію. І, виходячи з відповіді установи, це зовсім не важко зробити.

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Згідно з поясненнями співробітників ПФУ, для зміни банківських реквізитів необхідно відкрити рахунок у обраному банку та подати відповідну заяву до сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України.

Фахівці додали, що заяву можна подати як особисто, так і через уповноважений банк.

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При цьому заяву можна подати до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг.

«Одержувачу необхідно зайти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі „Про пенсійне забезпечення“ перейти до підрозділу „Внесення змін до пенсійної справи“, де необхідно вибрати вкладку „Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів)) або адреси проживання)“. Вам слід заповнити всі обов'язкові поля та прикріпити скан-копії наступних документів: паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами банківської установи» — йдеться у повідомленні.

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Також у Пенсійному Фонді пояснили, що електронну заяву необхідно підписати за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис) та відправити до Пенсійного фонду.

Тобто, все цілком можливо зробити самостійно, або проконсультувавшись з рідними або експертами.

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Зазначимо, що у однієї з категорій пенсіонерів точно користується можливістю змінити банк для виплати пенсії онлайн.



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