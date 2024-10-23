Готуйте гроші: стало відомо, за яких умов Софія Ротару виступить перед глядачами

Вчора, 22 жовтня, в «Палаці Україна» відбувся концерт, присвячений пам'яті Віталія Білоножка, під час якого з народною улюбленицею Гелею Зозулею трапилася прикра подія.

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На концерті було багато відомих співаків, і серед них — українська співачка Ауріка Ротару, сестра народної артистки України Софії Ротару.

Звичайно, журналісти не могли не поставити їй запитання про знамениту сестру — де вона зараз знаходиться, чи виступає перед слухачами, як справи у неї з сім'єю.

У відповідь пані Ауріка відповіла, що її старша сестра почувається добре, але концертної діяльності не проводить.

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«Зі здоров'ям усе в порядку. Побачити її на сцені — не знаю. Якщо закінчиться війна, то, можливо, будуть і концерти. Зараз поки ні», — сказала Ауріка Ротару.

Тобто, зараз головне — здобути перемогу, а потім можна буде подумати і про концерти. Сама ж Ауріка дає концерти й збирає на своїх виступах кошти на підтримку ЗСУ.

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Щодо Софії Ротару, то вчора її бачили на цвинтарі. Софія Михайлівна вшанувала пам'ять покійного чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, якого не стало рівно 22 роки тому, а саме 23 жовтня 2002 року.

Співачка навідалася до могили покійного коханого на Байковому кладовищі в Києві.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала відповідне фото.

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Співачка була одягнена в джинси, светр та жилетку. Виконавиця не була багатослівною, а лише коротко написала «єдиний», додавши смайлик у вигляді червоного серця.

Наразі невідомо, чи Софія Ротару опублікувала архівний кадр, чи новий. Утім, на фото співачка вказала дату — 23 жовтня 2024 рік. Тож можна припустити, що знімок свіжий, і артистка зараз перебуває у Києві.

Також варто зазначити, що нещодавно українська співачка Оксана Білозір висловилася про мовчазну позицію Софії Ротару щодо війни в Україні. В інтерв'ю «РБК — Україна» артистка зазначила, що Ротару потрібно віддати належне. Зокрема, вона активно прославляла українську культуру і стала зіркою, коли співала українською мовою. Білозір вважає, що наразі трактувати її вчинки не варто.

«Вона стала зіркою не тоді, коли російські пісні співала. Вона стала зіркою, коли співала українські пісні. І це є її величезна заслуга на сьогодні, тому що вона була фундаментом, опорою, на яку можна було спиратися. Тому зараз трактувати її вчинки не варто», — сказала Білозір.

Оксана Білозір додала, що виконавиця має право на свою позицію. Утім, артистка наголосила, що Ротару вже давно її виклала у своїй творчості, в тому числі й тоді, коли розвивала українську культуру.

«Вона вже дуже поважна, має право на свою позицію. Ми повинні віддавати їй шану за це, і не вимагати сьогодні від неї ще щось, бо свою позицію вона вклала у свою творчість, і в розвиток української культури, в тому числі», — додала артистка.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни легендарна співачка Софія Ротару спілкується, в основному, тільки з рідними людьми. Вона не дає концертів, майже не виходить в люди. Навіть свій день народження цього літа співачка відзначала тільки зі своєю сім'єю.

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