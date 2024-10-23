Ледь не «навернулася» на сцені: чарівна співачка Геля розповіла про прикрий випадок в «Палаці Україна» (відео)

Красива українська співачка Геля Зозуля не лише вміє по-справжньому співати, а ще й з гумором cтавиться до всього відбувається в її житті.

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Так, в дописі кілька годин тому Геля розповіла про прикрий випадок, який стався з нею на відомій сцені.

«Я ж нічого не розказала про виступ в Палаці Україна, і не показала, як я ледь не навернулась прямо на сцені. Бо що? Правильно, пригоди жити без мене не можуть, і я їм потрібна, як вам повітря», — написала красуня у соціальній мережі.

За словами виконавиці, дійство відбувалося під час концерту, присвяченого памʼяті Віталія Білоножко.

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«Я була з ним знайома, і я памʼятаю, який це був добрий, широко усміхнений чоловік. Тому я дуже рада заспівати свою пісню на його честь», — поділилася Геля.

Також вона опублікувала відео, на якому начебто видно, як вона «ледь не навернулась». А також описала свою реакцію на інцидент.

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«Як я це сприйняла? Взагалі ніяк, бо по-перше, це не вперше, а по друге «щоб не сталось, я так і хотіла, впала, та потім полетіла», — знову «згуморила» Зозуля.

Глідачі в коментарях, звичайно, підтримали Гелю.

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А ще в одному дописі співачка повідомила, що їхня зі співаком Адамом пісня «На дельфінах» дібралась до першого місця в Shazam, до третього в Apple Music, а також розмістилася в трендах YouTube.

Одним словом — дійсно талант!

Нагадаємо, весною Геля порадувала українців знанням нашої класики.

Фото music.apple.com/

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