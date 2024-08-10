Не хоче ніякої публічності: стало відомо, як Софія Ротару відзначила свій 77-й день народження

Після початку війни легендарна співачка Софія Ротару спілкується, в основному, тільки з рідними людьми. Певно, таким чином вона намагається захиститися від російських хейтерів. Але друзям вдається іноді почути голос співачки через телефон.

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До числа таких людей належить і колишній директор Ротару Сергій Лавров.

Скориставшись тим, що 7 серпня 2024 року співачка відзначала свій 77-й день народження, він зателефонував Софії Михайлівні, і вона взяла слухавку.

«Телефонував. Вітав. Дуже довго сьогодні з нею спілкувалися. Вона зараз не хоче жодної публічності. Тож не розкриває для громадськості, де вона. Знаю лише, що цей день народження вона відзначала із сім'єю. Це те, що вона мені сказала», — розповів продюсер іноземним ЗМІ.

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Водночас у фанатських групах співачки вважають, що сім'я Софії Михайлівни оберігає її від зайвих турбот, оскільки боїться прогнозу, який зробив у грудні минулого року Влад Росс.

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Тоді, нагадаємо, йшлося про те, що після того, як російські окупанти відібрали у Ротару віллу в Криму, а також її неодноразово хейтили у країні-агресора через підтримку України, астролог напророкував не дуже добрі події.

«2024 рік буде дуже складним для неї. Є ризик, що її серце не витримає всього, що відбувається», — сказав Росс.

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Попри те, що прогнози Росса не надто часто збуваються, рідні співачки не хочуть ризикувати.

Нагадаємо, у квітні Софія Ротару привітала з днем народження свою колегу та колишню суперницю по сцені Аллу Пугачову.

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