Дитина в комі: в Одесі батько бив двомісячну дитину за те, що вона плакала

В Одесі затримали чоловіка, який знущався з малолітньої дитини. Дівчинку 2,5 місяців у важкому стані доставили з дому до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

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Про це повідомили в Одеському обласному главку поліції.



«Наразі встановлено, що 27-річний батько дратувався і бив донечку щоразу, коли вона плакала, у такий спосіб „заспокоюючи“ її. Самопочуття дитини ставало дедалі гіршим, і мати викликала „швидку“. Зі слів 24-річної жінки, стати чоловіку на заваді вона боялася», — йдеться у повідомленні поліції.

Окрім донечки, в родині ще є дворічний хлопчик, якого батько, за попередніми даними, також бив.

Наразі хлопчика обстежують лікарі, у нього, попередньо, закритий перелом стегна.

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Чоловіка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні донечки. За цей злочин передбачене покарання до восьми років увʼязнення.

«У ході слідства буде надано правову оцінку всім діям як чоловіка, так і жінки. Про подію ми повідомили працівникам служби у справах дітей для вирішення подальшої долі дітей», — зазначили у поліції.

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Раніше ми повідомляли про подібний випадок на Дніпропетровщині, де вітчим катував і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка.

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