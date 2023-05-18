Жорстоко бив та тримав на ланцюгу: на Дніпропетровщині вітчим катував 5-річного пасинка

​​На Дніпропетровщині повідомлено про підозру чоловіку, який катував і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, чоловік протягом місяця неодноразово бив 5-річного хлопчика по голові та тілу.

Крім того, він тримав дитину прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі і руках дитини залишилися множинні садна та синці.

Вітчим знущався з пасинка нібито «за погану поведінку».

Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію.

У ході огляду квартири виявлено та вилучено металевий ланцюг і гаки, які чоловік використовував для «виховання».

«За результатами слідчих заходів і допиту дитини з використанням методики „Зелена кімната“, яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася», — йдеться у повідомленні.

Наразі хлопчик перебуває у рідного батька.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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