Самотність і страх: популярна співачка здивувала зізнанням

Популярна співачка та письменниця Оля Цибульська, яка нещодавно вразила шанувальників, викликала багато суперечок своїм висловлюванням. На сторінці у соціальній мережі Оля виклала світлини, на яких позує у середмісті Києва, та поділилася думками про успіх.

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«Ти хочеш успіху чи щоб тебе просто любили? — запитала артистка. — Успішних ненавидять! Це я вам кажу з досвіду, бо зʼїла в шоу-бізнесі на цьому не одну собаку. Помітила, що часто люди хочуть успіху, бо думають, ніби разом з ним прийде водоспад любові, недоотриманої в який період життя.

Здається, от досягну, і всі нарешті помітять! Оцінять! Полюблять! Зрозуміють! Візьмуть мене нарешті до зграї. Насправді успіх має смак самотності. Самотності і страху.

І щоб не зʼїхати з глузду, ти сама собі вигадуєш нову вершину".

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Відверті слова Цибульської викликали багато коментарів на її сторінці. Підписники поділилися своїми думками та викликали реакцію самої співачки.

«От почитала і відчула, що я не хочу ні успіху, ні любові, — написала шанувальниця. — Я хочу бути щасливою, щоб я сама кайфувала від себе і того, що роблю».

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«А чому не можна бути успішною і коханою одночасно? — ставлять питання. — Я за здорові стосунки, де є підтримка один одного».

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«Це не про кохання, — відповіла Оля. — Це про змішування понять. Люди часто зʼїдають себе роботою, думаючи, що хочуть успіху. А насправді хочуть уваги».

Раніше популярна співачка підпала під критику мережі через чоловіка за кордоном.

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