Це сміховинно: популярна співачка підпала під критику через чоловіка

Популярний український гурт The Hardkiss разом із солісткою Юлією Саніною завершив гастрольний тур Північною Америкою. Раніше Юлія показувала свою гримерку під час виступу у легендарному музичному клубі Лос-Анджелесу. Гастролі колективу мали благодійну місію і на своїй сторінці у соціальній мережі Саніна виклала результати зборів.

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«1 950 000 грн ($ 46 975) на FPV-дрони для ЗСУ зібрано під час нашого North American Tour 2024, — написала артистка. — Дякуємо всім глядачам, які відвідали наші концерти. Дякуємо всім, хто донатив, купував та брав участь в аукціонах».

Шанувальники колективу дякували музикантам за потужні виступи та питали, коли гурт у повному складі, нарешті, виступить в Україні. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення музикант та чоловік Юлії Саніною Валерій Бебко знаходиться не в Україні. Він приєднується до колективу тільки під час їх виступів за кордоном.

«Як це неймовірноооо! — поділилися враженнями. — Чекаємо туру Європою, щоб також долучитись до цієї важливої місії».

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«Коли вже будуть виступи в Україні?» — запитали підписники.

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«У повному складі, мабуть, не скоро», — висловилися у мережі.

«Поки деякі люди ховаються за кордоном, виступів можна не чекати в Україні», — зауважили у коментарях.

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«Не розумію, скільки можна ховатися, — поділилися думками. — Це сміховинно».

«Чим вони кращі за інших хлопців-артистів», — були ображені шанувальники.

Раніше популярна співачка розповіла про прикрий випадок на сцені.

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