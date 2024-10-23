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Шоу-бізнес

Це сміховинно: популярна співачка підпала під критику через чоловіка

18:15 23 жовтня 2024
Гурт The Hardkiss разом із солісткою Юлією Саніною

Популярний український гурт The Hardkiss разом із солісткою Юлією Саніною завершив гастрольний тур Північною Америкою. Раніше Юлія показувала свою гримерку під час виступу у легендарному музичному клубі Лос-Анджелесу. Гастролі колективу мали благодійну місію і на своїй сторінці у соціальній мережі Саніна виклала результати зборів.

«1 950 000 грн ($ 46 975) на FPV-дрони для ЗСУ зібрано під час нашого North American Tour 2024, — написала артистка. — Дякуємо всім глядачам, які відвідали наші концерти. Дякуємо всім, хто донатив, купував та брав участь в аукціонах».

Шанувальники колективу дякували музикантам за потужні виступи та питали, коли гурт у повному складі, нарешті, виступить в Україні. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення музикант та чоловік Юлії Саніною Валерій Бебко знаходиться не в Україні. Він приєднується до колективу тільки під час їх виступів за кордоном.

«Як це неймовірноооо! — поділилися враженнями. — Чекаємо туру Європою, щоб також долучитись до цієї важливої місії».

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«Коли вже будуть виступи в Україні?» — запитали підписники.

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«У повному складі, мабуть, не скоро», — висловилися у мережі.

«Поки деякі люди ховаються за кордоном, виступів можна не чекати в Україні», — зауважили у коментарях.

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«Не розумію, скільки можна ховатися, — поділилися думками. — Це сміховинно».

«Чим вони кращі за інших хлопців-артистів», — були ображені шанувальники.

Раніше популярна співачка розповіла про прикрий випадок на сцені.

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