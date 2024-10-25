Блакитна сорочка у тренді: який фасон вибрати та з чим носити

Блакитна сорочка, яка є в нарядах Кейт Міддлтон, стає дедалі популярішною альтернативою білій. Обидві чудово поєднуються з костюмами, спідницями, брюками… І, що дуже зручно, із джинсами. Щодо фасонів сорочки, то немає жодних обмежень, проте найуніверсальнішою буде сорочка вільного крою. Вона пасуватиме до будь-якого типу фігури.

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Стилісти вважають блакитну сорочку, яка є базовою річчю, розумною інвестицією в гардероб, тому що при гарній якості та акуратному відношенні прослужить вона вам не один сезон. До речі, таких сорочок може бути в гардеробі кілька, як і чорних водолазок.

Дуже важливо знайти свій відтінок блакитного кольору, який вам личить, а також буде ідеально поєднуватися з вашим гардеробом. Вирушаючи в магазин по сорочку, не соромтеся взяти речі, з якими збираєтеся її носити. Звертайте увагу на ґудзики на сорочці. Адже вони також відіграють важливу роль.

Небесно-блакитна сорочка має чудовий вигляд з костюмом, спідницею або брюками чорного, синього, сірого та білого кольорів.

Раніше відомий стиліст та дизайнер інтер'єрів Жанна Сабурова поділилася з читачами «ФАКТІВ» ідеями осінніх модних образів.

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Фото Pixabay

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