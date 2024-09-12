«Броші, волани та окуляри з шістдесятих»: відома стилістка склала модні образи осені
Відома стилістка та дизайнерка інтер'єрів Жанна Сабурова поділилася з читачами «ФАКТІВ» ідеями осінніх модних образів. За словами Жанни варто стежити за трендами, але створювати власний стиль, який буде органічним із внутрішнім «я». Саме на індивідуальність, за словами стилістки, наголошується в нових модних напрямках.
В ексклюзивному інтерв'ю Жанна Сабурова розповіла, які поєднання кольорів та текстур будуть наймоднішими і як можна річ із 90-х зробити актуальною.
«Рожевий можна поки що сховати подалі в шафу»
— Справді, всі говорять про те, що в моду повернулася стилістика 90-х років.
— Я б сказала, вона увірвалася, принісши яскраві барви до нашого чорно-білого життя. За моїми відчуттями, дуже вже у нас затягнулася ця смуга «однотонності». Мода — «матерія», яка тонко відчуває, вона одна з перших реагує на зміни настрою людей. Звідси і захоплення яскраво-рожевим, салатовим, а тепер — синім, зеленим, блакитним кольорами. Фарби виділяють із натовпу, змушують звернути на себе увагу. Як і незвичайні фасони чи текстура тканини. Тож якщо у вас у шафі знайдуться сукні та спідниці мами, які вона носила на початку дев'яностих, сміливо їх діставайте. Міксуйте з модними балетками, сорочками у клітку та створюйте багатошаровість.
— Які тканини зараз у моді?
— Тканини «з характером», фактурні. Тепер це не просто шматок матерії, з якого можна зробити якусь річ, це вже сама по собі — унікальна текстура. Спідниця може бути найпростішого крою, але тканина зробить її особливою! Наприклад, матерія з аплікацією, вставками з намистин, мережив або усипана трояндочками. Тепер тканина — це картина, яку хочеться розглядати. Зрозуміло, що залишилися класичні — клітина та «леопард». Але спробуйте знайти особливу тканину, щоб вона сама вже склала образ.
— Значить, «леопард», як і раніше, в моді?
— І, гадаю, протримається ще сезон. Як і класичні чорні та білі кольори. До них приєднуються коричневий та глибокий зелений. Знову актуальним стає синій, а ось рожевий можна поки що сховати подалі в шафу.
«Створена для того, щоб ми їй насолоджувалися!»
— Як змінилися фасони цього сезону?
- Настав час суконь та спідниць. Звичайно, джинси залишаються класикою, але тут ви вже нікого не здивуєте. А от сукня чи спідниця — величезне поле для фантазії. Знову актуальні волани — широкі, навмисне масивні. Волани на рукавах та подолах спідниць. До них приєднується мереживо, створюючи романтичний образ, але з нальотом виклику. Все-таки йдеться про наслідування 90-х років. Наприклад, можна підібрати спідницю до підлоги з воланами, а до неї грубий реглан або черевики на товстій підошві. Повертаються великі коміри та всілякі зав'язки. Багатошаровість — одна з основних тенденцій.
— Чи буде актуальним пальто оверсайз?
- Думаю, воно вже з нами буде завжди — надто вдалий і зручний його крій. При виборі пальта також звертайте увагу на текстуру та забарвлення тканини. Звичайно, надавайте перевагу шерсті — це тепло та затишно. На піку моди картате пальто — клітина може бути несподівано контрастною або приглушеною, ледь помітною. Вибирайте модель з поясом, але якщо вам здається, що такий фасон не для вас, просто не зав'язуйте його, а недбало розпустіть з двох сторін. Взагалі в моді свобода — носите те, що приносить задоволення.
— А якщо це банальне чорне пальто?
— Чудово! Просто доповніть його об'ємним однотонним шарфом, скажімо, із сірого кашеміру. Завершать образ сонцезахисні окуляри та сумочка.
— Які тренди в аксесуарах?
- Їх не повинно бути надто багато. Зробіть акцент на якісній сумці чи окулярах. З моди вийшли мікроскопічні сумочки, поступившись місцем зручності. Так що середнього розміру аксесуар, який ви можете нести в руці або повісити на плече — саме те, що треба. Щодо сонцезахисних окулярів, то суворих правил немає. Хоча варто подивитися на образ Одрі Хепберн у картині «Шарада» 1963 року, щоб зрозуміти, що мода циклічна. До речі, цього сезону в моду входять брошки. Причому їх можна носити одразу кілька, у вигляді прикрас на кофті або пальто. Не бійтеся привертати увагу несподіваними рішеннями чи речами. Мода створена для того, щоб ми їй насолоджувалися!
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