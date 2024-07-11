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Стиль життя

Легко, просто і елегантно: фешн-блогерка розповіла, як краще підвернути сорочку або кофтину

17:59 11 липня 2024
дівчина

Як відомо, італійський стиль вірний традиціям й вважається зразком смаку. Але деяким італійкам до вподоби носити речі своїх бойфрендів. Вони радо іноді одягаються в унісекс — речі чоловіків чи хлопців (як співала у відомому кліпі Маша Кондратенко «На мені твоя сорочка, а на серці — шторм»).

Адже у «хлопчачих» речах досить затишно і комфортно, і зовсім не потрібно думати про розмір, зайву вагу тощо.

Але такі речі іноді потрібно вміти елегантно підвернути, щоб виглядати в них ще більш ефектно.

Як це краще зробити, фешнблогерка SABRINA SABRA проказала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Що треба:
- не застібати три останні ґудзики знизу;

- третій ґудзик знизу застібнути на першу петельку;

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- перший ґудзик знизу — на третю петельку;

- другий ґудзик застібнути на другу петельку;

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- розправити кофтину.

Ідеї Сабріни сподобались жінкам, і вони привели свій приклад.

«Зробіть так, і будете виглядати як Барбі» — пишуть читачки у коментарях.

«Тепер і в жару, і в холод ви будете елегантною», — підтримують їх інші жінки.

З сорочкою в стилі оверсайз дуже просто створити кілька образів. Можна зав'язувати вузлом, заправляти у вузькі спідниці-олівець, спускати на плечах або накинути як літні накидки. Така сорочка поєднується як і з верхнім одягом, так і сама може послужити курткою або накидкою на короткий топ.

Про те, який зараз тренд переважає у прикрасах, з чим носити квіткові брошки та сережки, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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