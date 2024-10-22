Вельветовий бум: якого кольору одяг з цієї тканини вибирати та з чим поєднувати

Вельветові речі асоціюються із затишком та комфортом. І це причина вельветового буму, який охопив модників і модниць усього світу цього сезону.

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На піку популярності штани із цієї тканини. У пріоритеті — вільний крій. Такі штани легко поєднувати з водолазкою, джемпером чи жилетом. Також можна доповнити піджаком контрастного кольору. Наприклад, до бежевих штанів ідеально підійде синій жакет, а до чорних — оливкового відтінку.

Актуальними будуть і вельветова спідниця, сорочка та пальта.

Що стосується поєднання тканин, вельвет ідеально комбінується з денімом. Наприклад, чудовий вигляд матимуть джинси з вельветовим піджаком. Колір жакета може бути у відтінках шоколаду, які дуже популярні цієї осені.

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Який рубчик вибрати — вужчий або широкий — справа смаку.

Ще одна стильна річ з вельвету — сарафан, який чудово поєднується з водолазками.

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До речі, дуже ефектні також аксесуари з цієї тканини — наприклад, сумки, брошки-квіти та прикраси для волосся, які називаються скранчами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, який шарф вибрати восени 2024 року, щоб мати сильний вигляд.

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Фото Ольги Сметанської

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