Зіграю росіянку: відома акторка вразила зізнанням

Популярна акторка театру і кіно Леся Самаєва, зірка «Скаженого весілля», поділилась роздумами, чи готова зіграти росіянку зараз і як переосмислила ставлення до російської культури. Відомо, що у 2013 році Самаєва знялася у фільмі Ахтема Сеїтаблаєва «Хайтарма», де зіграла росіянку. У проєкті «Точка опори» акторка зізналась, чи погодилась би сьогодні на подібну роль.

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«Безумовно, для мене є певні „стопи“, — розповіла Леся. — Але, що стосується росіянки… мені здається, я б змогла зіграти негативний персонаж. В принципі, ми нарешті переосмислюємо дуже багато речей. Те, як нам навʼязували нашу меншовартість. Як планомірно це робили і знищували кращих із нас. Це безумовно. Та все одно, у мене немає такого табу, що я не зіграю росіянку».

Однак, артистка зауважила, що для неї надважливо те, хто зніматиме цю картину і які меседжі будуть вкладено.

«Звісно, якщо мені завтра запропонують знятися в якійсь агітці про «хороших русских» — це я популяризувати не буду точно! — впевнена акторка. — Я вважаю, що будь-який «хороший русский» закінчується на імперському питанні і на питанні України. Зразу лізе їхня імперськість, і вони нічого з цим не можуть зробити. Тому я точно знаю, що не популяризуватиму це…

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Мене дуже дратує, що нам тривалий час не давали дізнаватися щось інше. Навʼязували все «велике» — у всьому світі просто балет, а там «великий балет», скрізь просто література, а там «велика література». Нам наскільки це навʼязувалось, що ми були обмежені у виборі. Тому не знаємо світову літературу. Ми не знали, що світ набагато більший. Я не так давно відкрила для себе Стефаника! Я, коли дивилася «Morituri te salutant» в театрі ім. Івана Франка, не розуміла, що зі мною відбувається. Наче дивлюся виставу, але тут же проростаю корінням. Це було наче 3D-сприйняття, і я вийшла наче приголомшена".

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