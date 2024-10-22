Просто заливатися слізьми: Наталка Денисенко пояснила свій стан

Популярна українська акторка Наталка Денисенко, яка потрапила під критику, вразила несподіваним зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталка виклала світлину, на якій її очі сповнені сліз. Шанувальники рідко бачать саме такий образ акторки, яка весь час випромінює позитивний настрій. Але Наталка зізналася, що хоче бути справжньою і моменти відчаю у неї також бувають.

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«Це просто фото з бекстейджу, але я його побачила і завмерла! — підписала світлину Денисенко. — Це ж моє справжнє обличчя.

Я практично ніколи не транслюю в соцмережах такий стан, але я завжди дозволяю його собі на одинці з собою!

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Як казав мій майстер з акторської майстерності: від найстрашніших речей не треба тікати, а іти всередину них!"

Акторка зізналася, що зараз має дуже напружений графік: два проєкти по зйомках, озвучування, творчі зйомки, гастролі з виставами та благодійними вечорами. Наталка наголосила, що сама повністю організовує побут своєї сім’ї та оплачує рахунки.

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«І кожного дня займаюся підтримкою сімейних стосунків, — поділилася Наталка. — Бо де увага — там енергія, а значить зростання! Ресурс енергії моєї — колосальний! Але я — звичайна людина! Я проста жінка. Я також втомлююся.

Іноді я можу просто заливатися слізьми в машині слухаючи пісню, або заснути з мейком… Я впевнена, що ці почуття знайомі кожному з нас! Якщо ви та людина, якій зараз максимально херово, знайте — що не тільки вам! Але, і так не буде завжди! Головне — вчасно перевернути бік… і вибирати жити своє найкраще життя".

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Шанувальники акторки подякували їй за слова підтримки і поділилися своїм досвідом.

«Неймовірна, сильна і така ніжна, — написали у коментарях. — Дуже сильні слова. Люди повинні усвідомлювати, що у кожного свій біль… І у кожного він різний…»

«Як відгукується, — відповили на допис. — Дякую, що ділишся з нами різними Наталками».

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