Кабмін підготував проєкт пенсійної реформи: скільки доведеться відраховувати з зарплати

Після неодноразових заяв про необхідність проведення пенсійної реформи Мінсоцполітики, нарешті, підготувало законопроєкт «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення».



Наразі його опубліковано на сайті ФПУ.

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Проєктом пропонується зменшити ставку Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом першого року запровадження системи з 22% до 17%, протягом другого року — до 16%, починаючи з третього року і в наступні роки — до 15%.

Також проєкт містить розділ про обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

Платіж працівника

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Згідно з документом, обов’язковий накопичувальний внесок для працівників становитиме 1% бази нарахування накопичувального внеску протягом першого року з дати початку сплати накопичувальних внесків до системи загальнообов’язкового накопичувального забезпечення, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

Додатковий накопичувальний внесок для працівників становить 1% бази нарахування протягом першого року, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

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Працівник може відмовитися від сплати додаткового внеску, або поновити його сплату на підставі поданої роботодавцю заяви.

Платіж роботодавця

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Обов’язковий накопичувальний внесок для роботодавців становить 1% бази нарахування накопичувального внеску протягом першого, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

Починаючи з четвертого року роботодавці виокремлюють частину єдиного внеску на накопичувальний внесок у розмірі накопичувального внеску, але тільки у випадку якщо працівник сплачує додатковий накопичувальний внесок з власних доходів. У разі відмови працівника від сплати додаткового накопичувального внеску роботодавці не виокремлюють накопичувальний внесок з єдиного внеску.

Самозайняті особи

Обов’язковий накопичувальний внесок для самозайнятих осіб, що сплачують такий внесок на свою користь, становить 1% бази нарахування протягом першого року, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

Сплата внесків

Обов’язковий накопичувальний внесок для роботодавців сплачується роботодавцями в складі єдиного внеску, та виокремлюється в звітності щодо сплати єдиного внеску. Обов’язковий накопичувальний внесок для працівників та додатковий накопичувальний внесок не є єдиним внеском.

Сплата роботодавцями та самозайнятими особами накопичувального внеску на рахунки податкових органів здійснюється одночасно зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного та накопичувального внесків накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.

Базою нарахування накопичувального внеску є сума нарахованої кожному працівнику заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Накопичувальний внесок не входить до системи оподаткування.

Державний пенсійний фонд

Учасник системи повинен обрати до дня початку сплати накопичувальних внесків установу накопичувального пенсійного забезпечення до якої будуть перераховуватися сплачені ним або на користь нього накопичувальні внески, шляхом укладення договору (пенсійного контракту).

Водночас буде створений Державний накопичувальний пенсійний фонд, який є установою накопичувального пенсійного забезпечення для осіб, які не визначились з вибором такої установи, та осіб, які свідомо обрали цю установу.

Нагадаємо, що в Україні наразі проживає 10,3 млн. пенсіонерів, а середній розмір пенсійних виплат становить 5 тисяч 851 гривню. Втім, є багато людей, пенсія яких набагато меньша за середню. Так, від 3 до 4 тисяч гривень отримують 17,35% пенсіонерів, а від 4 до 5 тисяч гривень — 18,6% людей, які вийшли на заслужений відпочинок.

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