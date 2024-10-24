Який період роботи вибрати для розрахунку майбутньої пенсії: що радять у ПФУ

За інформацією Пенсійного фонда, в Україні наразі проживає 10,3 млн. пенсіонерів, а середній розмір пенсійних виплат становить 5 тисяч 851 гривню. Втім, є багато людей, пенсія яких набагато меньша за середню. Так, від 3 до 4 тисяч гривень отримують 17,35% пенсіонерів, а від 4 до 5 тисяч гривень — 18,6% людей, які вийшли на заслужений відпочинок.

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Розмір пенсійних виплат залежить від багатьох чинників. Це і професія, і місце роботи, і зарплата та набутий страховий стаж. Втім, в ПФУ зазначають, що майбутні пенсіонери мають можливість вплинути на те, аби сума була більшою. Як пише socportal.info, при обчисленні пенсії можуть бути враховані певні періоди роботи протягом 5 років до 2000 року.

Річ в тому, що для основного розрахунку пенсії враховується заробітна плата за всі роки страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. А заробітна плата для обчислення пенсії до 2000 року вибирається за допомогою системи оптимізації. Втім, майбутній пенсіонер має право вибрати п'ятирічний період до 30 червня 2000 року, коли він отримував найбільші доходи.

Нагадаємо, що в країні вже давно обговорюють введення дворівневої пенсійної системи — накопичувальної на додаток до існуючої, солідарної. В таком випадку людина отримуватиме дві виплати.

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Втім, наразі це лише плани — накопичувальну систему планують запровадити після закінчення війни. Принаймні про це під час марафону «Єдиних новин» розповідала міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що раніше Жолнович анонсувала, що у липні наступного року мають набути чинності правила, що міняють пенсійну систему. Так, нове пенсійне законодавство об’єднуватиме три ключові компоненти: солідарну пенсію, накопичувальну пенсію та добровільні пенсійні накопичення.

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Міністерка запевняла, що пенсійна реформа дозволить збільшити пенсії українців удвічі — до 60% від заробітної плати, яку вони отримували.

Фото Pixabay

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