Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пояснили, що збираються змінити у 2025 році

В Міністерстві соціальної політики продовжують курс на реформування пенсійної системи й сподіваються ухвалити її в уряді до липня 2025 року.

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Про це повідомили у відомстві.

У презентації «Соціального порталу» взяла участь міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

«Під час заходу було оголошено про впровадження змін у пенсійному забезпеченні, які набудуть чинності з липня наступного року», — йдеться в повідомленні.

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За даними міністерства, нове пенсійне законодавство об’єднує три ключові компоненти: солідарну пенсію, накопичувальну пенсію та добровільні пенсійні накопичення.

«Поєднання солідарної та накопичувальної систем дозволить забезпечити заміщення 60% заробітку особи протягом її життя, що сприятиме підвищенню фінансової стабільності громадян після виходу на пенсію», — йдеться в повідомлені.

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Раніше Жолнович заявила, що Мінсоцполітики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року.

Зазначимо, що спроби реформувати солідарну пенсійну систему та запровадити накопичувальну пенсію періодично фіксуються в Україні принаймні з початку 2000-х років.

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Водночас жодна з них не була успішною. Найбільш значною зміною в системі було підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років у 2010-х роках та поступове збільшення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років до 35 років.

Основною причиною невдалих спроб запровадити накопичувальну пенсію є відсутність в Україні фондового ринку та інструментів, які б дозволили принаймні зберегти пенсійні накопичення від інфляції.

Останньою спробою провести пенсійну реформу став законопроєкт лідерів партії «Слуга народу», внесений навесні 2023 року. Цей проєкт провалився в Раді у квітні 2024 року.

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