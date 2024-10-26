Тільки не для лобового скла! Чому знамениту «ведешку» не можна використовувати в деяких випадках в авто

Українці — творча нація, і з радістю знаходять способи використовувати деякі речі у зовсім новій для них якості. Візьмемо, для прикладу, знамениту «ведешку» (універсальний технічний аерозоль із трубочкою WD-40) — хто б міг подумати, що його можна успішно застосувати для чистки унітазів?

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Але такі приклади є!

Також WD-40 може успішно застосовуватись в автомобілі, пише профільне видання.

1. Змащення замків. Замки дверей та запалювання іноді можуть почати заїдати через пил, бруд або корозію. Застосування WD-40 допоможе змастити механізми й забезпечити плавне та надійне відкривання та закривання замків.

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2. Усунення скрипів. Часто в автомобілі виникають неприємні скрипи при повороті керма або при стисканні підвіски. Нанесення WD-40 на відповідні поверхні допоможе усунути ці звуки та зробити поїздку більш комфортною.

3. Видалення іржі. Іржа може накопичуватися на різних металевих деталях автомобіля, особливо на болтах, гайках та інших елементах кріплення. Нанесення WD-40 на ці ділянки та подальше очищення допоможуть уникнути пошкоджень та забезпечують довговічність з'єднань.

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4. Захист від корозії. Волога та сіль на дорогах можуть сприяти появі корозії на металевих деталях. Покриття таких поверхонь шаром мастила вд-40 допоможе запобігти корозії та зберегти метал у хорошому стані.



В той же час деякі власники авто, побачивши користь від WD-40, намагаються зробити його дуже універсальним, і з настанням холодів пробують застосувати для розмороження лобового скла автомобіля, пише «Твоя машина».

Дійсно, WD-40 має водовідштовхувальні властивості, що допомагає розблокувати замерзлі дверні замки в автомобілі.

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Однак бризкати спрей на лобове скло категорично не рекомендується через загрозу його потрапляння на гумові ущільнювачі. Останні можуть руйнуватися через вплив компонентів, що входять до складу WD-40. У підсумку це може призвести до катастрофічних наслідків.

Експерти рекомендують використовувати як альтернативу різного роду гідрофобні засоби на кшталт антидощу або навіть піни для гоління. Також можна накривати на ніч лобове скло спеціальними чохлами, які запобігають його обмерзанню.

Нагадаємо, що наступ морозів може привести до погіршення видимості номерних знаків. І це також не «порадує» патрульних на дорозі.

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