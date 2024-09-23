Очищаємо унітаз методом «двох ложок»: результат буде просто неймовірним

Навряд чи хто з господинь буде заперечувати, що унітаз потрібно мити регулярно, щоб не доводити його до жахливого стану. Деякі жінки використовують для цього «білизну» та засіб для миття посуду.

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Також можна використати метод «двох ложок», який легко знайти у мережі.

Він отримав таку назву через те, що для виготовлення робочого розчину знадобляться 2 столові ложки.

Спочатку насипаємо в миску 2 столові ложки лимонної кислоти та 2 столові ложки харчової соди. Перемішуємо та наливаємо трохи теплої води. При цьому починається бурхлива реакція, розчин шипить і пузириться. Відразу цю кашку розподіляємо по всій поверхні унітаз і залишаємо для взаємодії на 30 хвилин.

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Після закінчення вказаного часу прочищаємо всі важкодоступні місця унітаза йоржиком і натискаємо кнопку зливу води.

«Усі забруднення розчинилися, поверхня сяє, як нова. При сильному забрудненні процедуру можна повторити», — радить автор методу.

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Ще один метод порадив невідомий веселий репер. За його словами, для чищення унітаза можна використати «Ведешку» — універсальний технічний аерозоль із трубочкою.

Також нагадаємо, що свої «три поради» по чищенню унітаза запропонувала і відома експертка з чистоти Олена Матвєєва.

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