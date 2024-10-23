Доведеться заплатити штраф за номери: про що потрібно пам’ятати водіям

В Україні постійно з'являються нові штрафи для автомобілістів та змінюються Правила дорожнього руху, і відслідковувати їх всі неможливо.

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Тому видання Телеграф вирішило нагадати, які штрафи можуть накладатися на людину, що не виконує правила використання номерних знаків.



По-перше, штраф у розмірі 850 гривень загрожує тим водіям, які взагалі не мають номерних знаків на своїх транспортних засобах. Це означає, що кожен автомобіль, який виїжджає на дорогу, зобов'язаний бути обладнаний законними номерними знаками, зареєстрованими у відповідних органах.

Крім того, важливо, щоб номерні знаки були зареєстрованими і не пошкодженими. Водії, які їдуть на автомобілях з незареєстрованими або пошкодженими номерами, також можуть бути оштрафовані. Номерні знаки повинні відповідати стандартам, установленим законодавством, тому важливо регулярно перевіряти їх стан.

Існують також обставини, за яких водії можуть отримати штрафи через порушення видимості номерних знаків. Наприклад, якщо номерні знаки затулені сторонніми предметами, такими як листя, пластикові пакети або ж спеціальні плівки.

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Водії також повинні забезпечити, щоб їхні номерні знаки були чистими і читабельними з відстані 20 метрів. Якщо номерні знаки забруднені снігом, брудом чи пилом, це також може стати причиною для накладення штрафу.

А ще нагадаємо, за яких обставин виїзд на пішохідну зону може бути виправданим.

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