Захопили і вбили: окупанти розстріляли мешканців Селидового, розпочато розслідування

Російські загарбники з кожним днем ведуть себе все більше як справжні нелюди: після розстрілів полонених бійців ЗСУ вони перейшли до вбивства мирних мешканців. Так, у місті Селидове Донецької області військові росії стратили місцевих жителів.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У повідомленнях вказано, що 27 жовтня у декількох Telegram-каналах було опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.

«На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено», — розповіли в Офісі.

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Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня.

Порятунок пораненого

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Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.

«Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником. Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів», — зазначили прокурори.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Перед цим в одному з Telegram-каналів, військовослужбовець ЗСУ написав про те, що в Селидовому відбуваються розстріли місцевих жителів.

За його словами, за даними пілотів дронів, загиблих «немало по місту» після таких звірств окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Цей випадок став наймасовішим вбивством полонених українських військових із початку війни.

Фото Офісу Генерального прокурора

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