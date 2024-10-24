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Події

Під Селідовим росіяни розстріляли чотирьох полонених бійців Нацгвардії України, — Офіс генпрокурора

10:48 24 жовтня 2024
Російський військовий

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши українських полонених бійців.

За інформацією Офісу генпрокурора, це сталося 6 жовтня поблизу Селидового, де точаться запеклі бої.

В той день росіяни атакували позиції, на яких знаходилися бійці Національної Гвардії України. Чотирьох військових захопили у полон та допитали, записавши це не відео. А наступного дня, коли Сили оборони повернули втрачені позиції, були виявлені тіла цих військовослужбовців, вбитих росіянами.

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«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — додали в прокуратурі.

На цьому напрямку вже фіксувалися страти бійців Сил оборони. Так, 18 жовтня рашисти, які штурмували лісопосадку поблизу Селидового, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу та притискали ногами до землі, а згодом розстріляли впритул з автоматичної зброї.

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Фото з відкритих джерел

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