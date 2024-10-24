Під Селідовим росіяни розстріляли чотирьох полонених бійців Нацгвардії України, — Офіс генпрокурора
Російські військові вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши українських полонених бійців.
За інформацією Офісу генпрокурора, це сталося 6 жовтня поблизу Селидового, де точаться запеклі бої.
В той день росіяни атакували позиції, на яких знаходилися бійці Національної Гвардії України. Чотирьох військових захопили у полон та допитали, записавши це не відео. А наступного дня, коли Сили оборони повернули втрачені позиції, були виявлені тіла цих військовослужбовців, вбитих росіянами.
Читайте також: «Наймасовіший відомий випадок»: окупанти стратили українських полонених під Покровськом (відео)
«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — додали в прокуратурі.
На цьому напрямку вже фіксувалися страти бійців Сил оборони. Так, 18 жовтня рашисти, які штурмували лісопосадку поблизу Селидового, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу та притискали ногами до землі, а згодом розстріляли впритул з автоматичної зброї.
Фото з відкритих джерел115
Читайте нас у Facebook