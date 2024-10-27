Всупереч ретроградному Меркурію: названо 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють у листопаді

Представники чотирьох симпатичних знаків Зодіаку сьогодні отримають від Всесвіту ключі від щастя і можливість кардинально змінити своє життя.



А оскільки оточуючий нас світ запрограмований на те, щоб щастя посміхалось всім, то вже у листопаді представникам ще чотирьох сузір'їв почне щастити у різних сферах життя, і вони реалізують задумане. Про це говориться в гороскопі від відомого українського ресурсу.

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Згідно з переліком Днів сили, у листопаді сильним буде Марс. Це означає, що найбільше у фінансовому плані таланитиме тим знакам, покровителем яких є дана планета. Звісно, цього недостатньо для неймовірного збагачення, але якщо в гороскопі проявиться ще й Меркурій (навіть і ретроградному положенні), то саме до нього і завітають достаток та благополуччя.

Овен

Овни — улюбленці Марса. Червона планета позитивно впливатиме на мотивацію Овнів та на їхнє бажання проявляти активність у фінансовій сфері загалом. Ця планета змусить їх бути продуктивнішими. Овнам потрібно буде багато працювати, але виявляючи обережність та максимальну відповідальність. Це допоможе зберегти та примножити достаток.

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Потрібно терміново підключати всі свої вміння та найкращі якості. Це буде час, що ідеально підходить для самовідданої праці, ведення та відкриття бізнесу. Більшість ділових угод може піти як по маслу, давши Овнам можливість стати успішнішим і з гарним стартом на майбутнє.

Лев

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Левам може бути нелегко на початку місяця через те, що їхній головний покровитель в особі Марса отримає позитивну енергію не відразу. Планета допоможе врятуватися від збитків. Так, у листопаді цих людей можуть очікувати емоційні гойдалки, але в цілому період виявиться досить насиченим подіями, які благотворно позначаться на фінансовому становищі.

Леви зможуть знайти вихід зі складних ситуацій та зможуть отримати від життя те, про що мріють, особливо якщо їм довелося багато працювати минулого місяця.

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Скорпіон

Скорпіони теж стануть багатшими завдяки Марсу. Цим людям треба бути собою і не забувати про допомогу оточуючим. Марс — планета війни, але якщо Скорпіонам вдасться зберегти внутрішню рівновагу, все буде добре. Дуже важливо у листопаді не давати собі приводу засмучуватися, а також не мстити нікому. Це час творення та добра.

Позитивним та добрим Скорпіонам Марс дасть удачу та підтримає фінансовий успіх.

Козеріг

Козерогам Марс також простягне «руку допомоги». Сил буде трохи менше, але Марс нівелює недоліки інших планет. Козероги можуть легко стати найудачливішими людьми листопада. Все, що для цього необхідно — просто слідувати за мрією та бути продуктивними — як, в принципі, Козерог і вміє.

Наприкінці місяця можливі великі надходження, повернення боргів.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» публікували загальний фінансовий гороскоп на листопад для всіх знаків Зодіаку: з його допомогою можна дізнатись про сприятливі та несприятливі для заробляння грошей дні, а також дати, коли можливий виграш в лотерею.

https://fakty.ua/445 196-dengi-polyutsya-rekoj-finansovyj-goroskop-na-noyabr



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