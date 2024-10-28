Вирішили залишити росію без «стратегічного продукту»: БПЛА атакували два спиртзаводи у Воронезькій області (відео)

Українські безпілотники вдруге за тиждень завдали ударів по стратегічно важливим підприємствам ворога — спиртовим заводам.

Так, пізно ввечері у неділю, 27 жовтня, знову під ударом опинився спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську Воронезької області, про що повідомляв місцевий губернатор Гусєв. Він заявив, що силами та засобами протиповітряної оборони у регіоні начебто було «збито та придушено» біля 10 безпілотників. Але «внаслідок падіння одного БПЛА пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві».

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Проте пізніше чиновник додав, що «ушкодження зафіксовано ще одному промисловому підприємстві»: «Там БпЛА, що впав, викликав спалах на одному з об'єктів». Ближче до опівночі Гусев розповів, що одна людина постраждала «під час падіння БПЛА та подальшого займання на промисловому підприємстві».

«За попередніми даними, пожежа торкнулася будівлі та однієї ємності. Також на даний момент попередньо відомо про пошкодження двох житлових будинків та однієї господарської споруди», — йдеться в його заяві.

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В той же час російські ЗМІ уточнили, що дронами був атакований спиртзавод у місті Новохоперську, і там спалахнула сильна пожежа. Крім того, в мережі з'явилися численні кадри з підприємством, що палає.

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Крім того, з'явилися дані про пожежу на Аннінському спиртзаводі, де знаходиться нафтобаза ТОВ «Аннанафтопродукт». Вона раніше вже зазнавала атаки із застосуванням безпілотників на початку жовтня.

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Пізніше губернатор Воронезької області нарешті признав, що вночі два підприємства у регіоні були атаковані дронами.

«В Аннинському районі поранено двох працівників підприємства. Один направлений на стаціонарне лікування, другий — на амбулаторне. Пожежа була загашена близько другої ночі. Вогнем пошкоджено кілька будівель і споруд різного призначення, а також техніка», — розповів російський чиновник.

За його словами, також вогонь «зачепив два гаражі з автотранспортом», і було пошкоджено ділянку лінії електропередач.

«На другому підприємстві в Новохоперському районі пошкодження при падінні БпЛА отримав дах однієї господарської споруди та ємність. Загоряння не сталося», — стверджує губернатор.

Нагадаємо, що нещодавно дрони СБУ, ССО та ГУР МО України завдали ударів по заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижегородської області росії, який є найбільшим у рф підприємством з виробництва вибухівки, авіабомб, КАБів, бойових частин протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовок до ракетних комплексів ППО.

Фото — скріншот

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