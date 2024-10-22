Безпілотники атакували спиртзаводи у Тульській та Тамбовській областях росії (відео)

У росії, де днями українські дрони атакували найбільший в рф завод з виробництва вибухівки в Дзержирську, у ніч проти 22 жовтня знову було «спекотно».

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У російському міноборони заявляли про «знищення 18 українських безпілотних літальних апаратів»: 11 БПЛА над територією Брянської області, 3 — над територією Білгородської області, 2 — над територією Курської області та по одному над територіями Тульської та Орловської областей.

Тим часом роспабліки уточнюють, що пожежі виникали на територіях промислових підприємств у кількох регіонах. Так, у Тульській області це були два спиртзаводи (в Єфремові та в селищі Лужківський Суворовського району), а в Тамбовській облсті — підприємство «Біохім», що також випускає спиртову продукцію. У Воронезькій області БпЛА, як стверджується, пригнічений РЕБ, впав на будівлю цеху промислового підприємства.

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ASTRA, посилаючись на керівника Тамбовщини, пише, що пожежа на «Біохімі» почалася після вибуху близько 5:20 ранку, а вже за годину вона була приборкана. Підприємство виробляє продукцію, що «має стратегічне значення для держави, здійснює комплексну переробку сировини, що містить цукор, в різні види спиртів».

Нагадаємо, що днями БпЛА атакували російський завод у Брянській області — «Кремній» займається випуском мікроелектроніки, виконуючи замовлення міноборони росії.

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Фото з відкритих джерел

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