Артквілт — творчий напрямок у мистецтві текстилю, коли картини створюються не пензлем та фарбою, а голкою та різноманітними клаптиками тканин. Художні імпровізації української мисткині Нани Баркалая вражають колоритом та філігранністю роботи. Важко повірити, що з клаптиків тканин можна створити такі досконалі пейзажі та натюрморти. Але факт залишається фактом. За словами художниці, клаптики тканин вона зшиває вручну або на швейній машинці. Дуже важливо правильно підібрати колір та фактуру тканин. Осінні роботи мисткині створюють особливий настрій. Як не любити осінь з такими фарбами! В інтерв’ю «ФАКТАМ» Нана Баркалая, поціновувачі робіт якої є не тільки в Україні, але й у США, Канаді, Великій Британії, Австрії, Німеччині та інших країнах світу, розповіла про створену нещодавно серію робіт та про те, що надихає її у творчості.



«Поля перетворюються на кольорові смуги. Вони наче сторінки з книги спогадів»

— Українське село у вашій роботі казкове. Чому зобразили його саме таким?

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- Було бажання створити осередок затишку. Українське село — місце, де завжди золоте сонце, яскраві квіти та зелені дерева, де на небі казкові хмари, а будиночки такі колоритні як в українських казках. Думаю, багатьом у моїх роботах воно нагадає дитинство, коли ми сприймали навколишній світ наче крізь рожеве скло, мріяли, чекали того часу, коли виростемо. І все тоді здавалось легким і безтурботним. На картині «Українське село» (фото у заголовку — Авт.) я зобразила ранню осінь, ніч.

— Дуже гарна і робота «Осіння стежка».

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— Тут зображена пора, коли під ногами стає дедалі більше жовтого листя. Проте чимало його ще на деревах та кущах. Природа у очікуванні вальсу золотого листя.

Робота «Осіння стежка» яскрава та надихаюча

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У роботі я використала багато відтінків кольорів, проте, коли дивишся на неї, бачиш лише жовтий та блакитний. Подібний ефект можна спостерігати і у роботі «Осіння симфонія», яка створена у золотисто-лиловій палітрі. Тут зображені спекотні дні початку осені, коли тепло наповнює простір. Поля перетворюються на кольорові смуги. Вони наче сторінки з книги спогадів. У теплих кольорах краса та затишок. Вони спонукають нас зупинитися та насолоджуватися миттю життя.

«Осіння симфонія» створена у незвичайній палітрі кольорів

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«Помаранчевий — це колір осіннього листя, гарбуза, квітучих чорнобривців»

— Як створений ефект золотих полів у однойменній картині? Це золота парча?

- Ні, це не золотиста тканина — звичайний щільний атлас молочного кольору з чорним абстрактним орнаментом. Я чотири роки займаюся цим і все ще продовжую експериментувати, спостерігати та робити для себе відкриття. Робота «Золоті поля» разом ще з кількома стала окрасою колекції українського бізнесмена, який планував декорувати ними готель.

Картина «Золоті поля» казково гарна

— Що для вас означає осінь?

- Осінь для мене — це дарунок природи. Врожай, золоті кольори, свіже повітря та особливий осінній настрій. Це моя улюблена пора року. Ось картина «Помаранчевий настрій», яку я створила нещодавно. Помаранчевий — це колір осіннього листя, гарбуза, квітучих чорнобривців. Також це колір заходу сонця, черепичних дахів та цегляних будинків. Він втілює бадьорість та оптимізм.

Одна із улюблених робіт художниці — картина «Помаранчевий настрій»

Кожна робота викликає у людини свої асоціації та спогади. Ось, наприклад, ще одна моя картина «Жовтневий день». У мене вона асоціюється з прохолодним осіннім повітрям, запахом мокрої землі і гарбузовою кашею.

«Жовтневий день» — картина дуже колоритна

— На кожній вашій роботі — чарівні будиночки…

— Дім — особлива тема для всіх людей, він асоціюється із затишком та теплом.

«Зараз з незвичних для мене фактур іноді додаю мереживо»

— Чи з’явились якісь інновації у техніці артквілт останнім часом?

— Я думаю, що кожен художник має свій стиль і удосконалює власну техніку. Кожен працює так, як йому подобається. А це у творчому процесі, я думаю, головне.

— Як вписати осінні картини у техніці артквілт в інтер’єр?

- Це кожен вирішує на свій смак, виходячи з кольорової гами інтер’єру та розміру приміщення. До того ж, у когось осінній пейзаж може прикрашати оселю цілий рік, а дехто створює сезонні експозиції. Текстильні картини створюють в оселі особливий затишок. Іноді у мене замовляють дві роботи, схожі за стилем, щоб одразу оформити їх як диптих. Чимало залежить від особливостей простору, у якому картини будуть розміщені. Зараз набирає популярності напрямок, протилежний мінімалізму — максималізм. Його прихильники люблять багато картин на стінах, як у картинній галереї. Зазвичай у таких помешканнях взагалі чимало предметів мистецтва — наприклад, статуетки, вази…

— Відомо, що у різні пори року у інтер’єрі використовується різний текстиль. Влітку — бавовняне покривало, а восени та взимку — з вовни чи оксамиту. А чи використовуєте у своїх осінніх роботах «сезонні» тканини?

- Вибір тканини не залежить від сезону. Обираю ті, що підходять до композиції. У зимових роботах іноді використовую мереживо. Воно чудово передає красу сніжинок та зимових візерунків з інею.

— Чи використовуєте у артквілті намистини та самоцвіти?

— Ні, оскільки поки не бачу у цьому потреби.

— А чи покриваєте тканини лаком або фарбою?

— І цього не роблю. Якщо треба створити ефект блиску, підбираю тканину з блискітками. У моїх роботах є лише тканини та нитки, у цьому сенс техніки. Зараз з незвичних для мене фактур іноді додаю мереживо. Але зовсім трошки.

— Що вас надихає восени?

— Свіже повітря, осінні фарби навколо. Природа — найкраще джерело натхнення. Ліси, поля…

— Як порадите доглядати за роботами у техніці артквілт?

— Тканини не люблять впливу прямих сонячних променів, бо фарби, як відомо, можуть вигорати. Якщо текстиль забруднився, за необхідності його можна делікатно випрати вручну. Потім картину розкладають на рушнику, доки не висохне. Вона не втратить форму за рахунок шару утеплювачу.

— Чи можна реставрувати картини, створені у техніці артквілт, за необхідності?

— Думаю, що реставрувати можна будь-що — було б бажання. Зробити це можна, просто додаючи втрачені або пошкодженні деталі у зображенні.



— Нано, над чим ви працюєте зараз?

- Наступна серія робіт буде зимова. Частина з них буде присвячена Різдву. Працюю над ними вже зараз, бо різдвяний сезон не за горами, й треба встигнути доправити картини до поціновувачів у різні куточки України та країни світу. Різдвяні картини особливі: вони з яскравими акцентами — червоними та золотими.

Раніше «ФАКТАМ» про створення кольє-картин розповівдала дизайнерка прикрас Оксана Гольська.

Фото з альбому Нани Баркалая

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