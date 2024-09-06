Артквілт — мистецтво, що стає дедалі популярнішим у світі. Пейзажі, абстракції та натюрморти з клаптиків тканин прикрашають сучасні інтер’єри — і це надзвичайна краса. У час, коли штучний інтелект може згенерувати картину за мить, все більше цінуються роботи, у яких вкладені талант та душа митця. Українська художниця та майстриня Нана Баркалая створює роботи, які мають чимало поціновувачів в Україні та світі. У інтерв’ю «ФАКТАМ» вона розповіла про серію своїх натюрмортів у техніці артквілт. Артквілт — творчий напрямок у мистецтві текстилю, який передбачає створення картин не пензлем та фарбою, а голкою та тканиною. Фактично це малювання за допомогою клаптиків тканин.

«Зшиваю клаптики тканин вручну та на швейній машинці»

— Створити гармонійну квіткову композицію для мене набагато складніше, ніж, наприклад, фантазійну пейзажну роботу з будинками, — розповідає Нана Баркалая. - Я рідко роблю в букеті кожну квітку окремо. Важливо, щоб всі клаптики тканини вкладались таким чином, щоб гармонійно доповнювали один одного та створювали в букеті акценти. Використовую клаптики тканин різних фактур, кольорів та розмірів. Зшиваю їх вручну та на швейній машинці. Таким чином виходить квілт-колаж. Ось, наприклад, «Блакитний натюрморт» (на фото у заголовку). Глибокий кобальт — колір літнього нічного неба, коли ясний день змінюється безхмарною ніччю, що заглядає у вікна будинків. Цей колір надає натюрморту містичного ореолу.

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— Краса! Неймовірне розмаїття барв…

— Кольори літа — це кольори життя та надії. А от «Натюрморт у бузкових тонах». У ньому сутінковий настрій, коли хочеться загорнутися в затишну ковдру, сісти в улюблене крісло, наповнити келих улюбленим напоєм і взяти в руки книгу або включити музику під настрій. Це настрій затишного вечора на дачі чи на терасі будинку, з букетом чорниць у вазі та ароматом смородинових пирогів.

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«Натюрморт у бузкових тонах» створює особливий настрій

«Шовк та атлас створюють ніжний блиск»

— Або ожинового варення, яке нагадує про літні прогулянки у лісі…

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— У кожної людини свої асоціації. Всі ми відчуваємо світ по-своєму. Натюрморт «Літо в будинку» принесе шматочок літньої атмосфери в дім будь-який день, у будь-яку погоду.

Робота «Літо в будинку» дуже колоритна

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— Які тканини використовуєте у творчості?

— Бавовну, сатин, батист, шовк, атлас, шифон, мереживо, тонку вовну, креп… Ефект залежить не тільки від матеріалу, а саме від поєднання, колірної гами. У цілому для квілт-колажів підходять будь-які тканини, проте я уникаю застосовувати занадто товсті та стрейчеві. Шовк та атлас створюють ніжний блиск. Але дуже важливо їх використовувати у невеликій кількості та правильно розмістити.

— Де берете тканини? Адже їх вам потрібно чимало — до того ж різноманітних.

— Купую. Шукаю у магазинах та на сайтах щось цікаве. Також використовую тканини, що вже були у вжитку. Іноді гарні тканини дарують шанувальники моєї творчості.

— Які особливості створення картин у техніці артквілт? І чим відрізняється артквілт від печворку?

— На відміну від печворку роботи в артквілті багатошарові, об'ємні, рельєфні. В печворку переважають геометричні форми, а в артквілті вони різноманітні. І в артквілті, і в печворку дуже важливо, щоб клаптики тканин виглядали акуратно та міцно тримались.

«Я не копіюю те, що створила природа. Лише хочу відобразити настрій та колір»

— Чи створюєте фантазійні квіти?

— Вони у мене фактично всі такі. Я не копіюю те, що створила природа. Лише хочу відобразити настрій та колір. Щоб створити красу, часом поєдную фрагменти тканин, які, на перший погляд, несумісні.

— Нещодавно дивилась фільм про Будинок моди Діора. Там розповідали про особливі тканини з квітковим дизайном. Це не були принти. Тканина ткалась з різних ниток таким чином, що створювались квіти. Філігранна робота! Крістіан Діор обожнював квіти. Любов до них йому прищепила ще у дитинстві мама.

— Звісно, це дуже гарно! Можливо, мова йшла про парчу з витканим візерунком. Ця тканина вважалась особливою з давніх-давен…

— Нано, що вас надихає у творчості?

— Природа. Вона гарна у всіх своїх проявах. Квіти, ліси, поля — все це безмежні джерела натхнення.

— Як краще вписати квітковий натюрморт в інтер’єр? Адже це задача не з простих, як іноді здається на перший погляд…

— Щоб картина мала гарний вигляд у помешканні, дуже важливо, щоб колірні гами твору мистецтва та помешкання були у гармонії. Квітковий натюрморт впишеться практично у будь-який інтер’єр. Пейзаж чудово пасуватиме до середземноморського стилю, а також кантрі або провансу. Абстракції ідеальні для мінімалістичного стилю. Зрозуміло, що, наприклад, умовний натюрморт із польовими квітами буде не особливо доречним у футуристичному інтер'єрі. Але еклектику ніхто не скасовував. А взагалі текстильні крафтові роботи особливі тим, що створюють відчуття затишку.

— Справді.

— Часто у мене замовляють по дві роботи, схожі за стилем, щоб одразу подати їх як диптих. Знову ж таки, все залежить від особливостей простору, у якому вони будуть розміщені. Зараз набирає популярності напрямок, опозиційний мінімалізму, — максималізм. Його прихильники використовують багато декору, часто розвішують картини й розміщують декоративні предмети у «галерейному» стилі. Це стиль — коли багато картин на одній стіні і хочеться все роздивлятися. А іноді поціновувачі мистецтва замовляють одну велику картину, щоб зробити її у помешканні центром уваги.

Ще одна квіткова композиція – «Ранкова веселка»

— Як думаєте, чому квіткова тема сьогодні така популярна в Україні? Квіти вирощують, малюють, створюють із порцеляни…

— Згадайте роботи легендарної української художниці Катерини Білокур, яка у квітах втілювала тисячі слів, емоцій, сенсів… Квіти — невідʼємна частина українського орнаменту, нашої культури. Невипадково про дівчину кажуть «гарна як квітка». Квіти — це ода красі Всесвіту. Україна — квітуча країна, яку неможливо уявити без квітів.

Нана Баркалая: «Квіти - невідʼємна частина українського орнаменту, нашої культури»

— У яких країнах є поціновувачі ваших робіт?

— Нещодавно я працювала над великим індивідуальним замовленням, щоб відправити його до Лондона. Велика Британія та США — лідери у сфері онлайн-покупок. Також поціновувачі моєї творчості є у Австрії, Німеччині, Канаді, США, Британії, Ізраїлї, Кіпрі, Словенії, Ірландії, ну й звісно, в Україні.

Раніше у інтерв’ю «ФАКТАМ» вінницька майстриня Катерина Бойко розповіла про створену нею колекцію текстильних ляльок, які вражають вишуканістю та красою.

Фото з альбому Нани Баркалая

Фото у заголовку: «Блакитний натюрморт» — одна із найгарніших робіт мисткині

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