Талантом створювати красу володіють люди з особливою душею. Попри війну українські митці уміють знаходити натхнення у природі та надихати своєю творчістю світ. Сьогодні це надзвичайно важливо. Мисткиня Оксана Гольська створює кольє та браслети дивовижної краси. Її прикраси-картини — справжні шедеври. Про секрети створення робіт з квітами художниця та дизайнерка прикрас Оксана Гольська розповіла в інтерв’ю «ФАКТАМ».

«Передзим'я — особлива, дивна пора»

- Квіти — моя велика любов, — говорить Оксана Гольська. — Люблю ними милуватися, малювати їх та вишивати. У кожної квітки своя краса та характер. Вони для мене як люди. Створювати прикраси з квітами — для мене задоволення. В кольє «Маки» мені захотілось відобразити красу українських полів. Червоні маки, сині волошки — як це гарно! Згадалось дитинство… У основі роботи — фетр. У ручній вишивці використані шовк, муліне, бісер, паєтки, самоцвіти.

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— Краса!

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— А кольє «Білі квіти» створене на домотканому полотні, яке поєднується з оксамитом у відтінку айворі. Воно розшите бісером, «карамельними» намистинками з перламутру, оздоблене стрічками та вінтажним мереживом. Ідея створення прикраси виникла, коли я побачила баламути з перламутру — це традиційна українська прикраса, якою з давніх часів жінки доповнювали вбрання. Захотілось створити щось дуже витончене у вінтажному стилі та сучасне водночас.

Ці прикраси створені на домотканому полотні

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А ось комплект — кольє та браслет — «Кульбабки» (фото у заголовку — Авт.), ідея створення його була навіяна вовною — пухнастою та легкою. Перламутрові намистинки додали ще більше легкості та повітряності. Кульбабки зображені у двох станах — коли вони ще сонячно-жовті, й коли стають білими та пухнастими. На створення цієї роботи мене надихнула знаменита картина Ван Гога «Зоряна ніч». Це один із моїх улюблених художників.

— Така ніжність…

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— Моя ж нова робота — кольє «Передзим'я». Планую також зробити на цю тему серію брошок. Передзим'я — особлива, дивна пора, коли осінь прощається з нами та іде потихеньку, віддаючи природі свої яскраві, вогняні фарби. Це неймовірний перехід, коли вже не осінь, але ще не зима. У прозорому повітрі відчувається морозне свіже дихання, яке покриває інієм, мов сріблом, трави. А квіти неначе дивуються тому, що відбувається навколо. Ідея створення роботи з'явилася під впливом творчості української мисткині Параски Власенко — майстрині декоративного розпису, яка народилась на Полтавщині у 1900 році та прожила шістдесят років. Її роботи експонувались на виставках у Парижі та Нью-Йорку. Фантазійні квітки мисткині не можуть не вражати.

— Як вам, на вашу думку, вдалось передати відчуття передзим'я?

- Я народилася у цю пору, отож люблю її та відчуваю по-особливому. Вона, на мій погляд, дуже лірична… Кольє умовно створене з двох частин: одна символізує осінь, інша — початок зими. Отож, кольори осені плавно переходять у зимову палітру. Яскраві барви наче злегка припорошені інієм.

Кольє «Передзим'я» створює особливий настрій

«Мені подобається комбінувати мої кольє з лаконічними лляними сукнями»

— Ваші кольє-картини такі деталізовані! Милуватися ними можна нескінченно…

— Дякую. Насиченість деталями сприяє тому, що ці прикраси, як «вишенька на торті», роблять акцент в образі. Я прагну до того, щоб форма кольє була лаконічною, тому вони пасують до різних образів. Ці кольє можна носити як з діловим піджаком, блузкою, так і зі світшотом, футболкою. Особисто мені подобається комбінувати ці кольє з лаконічними лляними сукнями.



— Що найскладніше для вас у створенні прикрас?

- Головне для мене — знаходитись в гармонійному стані та хорошому настрої, тоді виникає чимало творчих ідей, і робота іде як по маслу — ниточка лягає до ниточки, а самоцвіти та намистинки самі просяться до композиції.

— Чи траплялись у вашій творчості дива?

- Часом у магазині так сподобається якась стрічка або намистина, що я відчуваю: треба їх неодмінно купити, хоча ідеї застосування ще не маю. Стою, милуюсь, наче зачарована, не можу відійти від вітрини… Вражають або відтінки кольорів, або гра світла. Ці дивні намистини магічно притягують мене і наче кажуть: «Ти повинна нас придбати». Я прислухаюсь до інтуїції, й у результаті народжуються цікаві роботи. Так було з кольє і з кульбабками, і з білими квітами.

— Чи створюєте ви попередньо ескізи? Адже кожна деталь у ваших роботах невипадкова.

— Іноді роблю загальний ескіз, тому що чимало ідей виникає в процесі роботи. Інколи ж створюю роботи експромтом.

«Планую зробити кольє з квіткою папороті, яку називають квіткою щастя»

— Чимало квітів овіяні легендами. Наприклад, блакитна троянда — квітка, якої не існує в природі. Це квітка-мрія, квітка-диво. До речі, «Блакитна троянда» — таку назву має драма Лесі Українки.

— Мені дуже подобається легенда про квітку папороті. Ця квітка вважається квіткою щастя. У мене є кілька робіт на папері, присвячених їй. А ще — кольє «Дивна квітка» з жабкою, яка знайшла її у лісі та стала красунею. До речі, іноді прикраси справді роблять дива. Жінка одягає їх, і з'являється світло в її очах. Ця енергетика передається оточуючим, які сприймають її вже зовсім по-іншому, у їхніх очах вона виглядає справжньою красунею. Про такі трансформації мені не раз розповідали поціновувачі моїх робіт. У планах створити ще одне кольє — з лісовими квітами та квіткою папороті.

Робота з жабкою та квіткою папороті казкова

— Чи потребують ваші кольє особливого догляду?

— Ні. Важливо зберігати таке кольє у окремому мішечку, щоб не пошкодити вишивку.

— Що вас зазвичай надихає у творчості?

- Звичайно, природа. А ще мені дуже подобається петриківській та самчиківський розписи, мотиви косівської кераміки, старовинні вишивки. Можу годинами милуватися красою візерунків та відтінків. Дуже надихають роботи видатних українських мисткинь Марії Приймаченко, Ганни Собачко-Шостак, Параски Власенко, Марфи Тимченко. А ще невичерпне джерело натхнення — відгуки поціновувачів моїх робіт, які живуть в Україні та багатьох країнах світу — Франції, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Швеції, Іспанії, Ізраїлі, США, Канаді. Дуже приємно, коли, взявши кольє до рук, жінка пише, що воно перевершило її очікування. Я дуже радію, що мої роботи додають радості та позитиву людям. Приємно, що для багатьох мої кольє стають талісманом.

Оксана Гольська: «Створювати прикраси з квітами — для мене задоволення»

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з майстринею Юлією Котовою: «Краплинки роси для квітки — це як кольє з діамантами для жінки».

Фото у заголовку кольє та браслет «Кульбабки» роботи Оксани Гольської

Фото з альбому Оксани Гольської

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