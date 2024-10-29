«Долар по 45 гривень»: українцям пояснили, чи приведе це до стрімкого здорожчання валюти

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, включаючи прогнозований курс долара на рівні 45 гривень за долар США.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив економіст і член ради НБУ Василь Фурман.

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В той же час експерт зазначив, що закладення курсу є технічно-розрахунковим процесом.

Тому що закладений курс залежить від частини бюджетних надходжень в іноземній валюті, а також від ситуації на валютному ринку, яка буде контролюватися з урахуванням високих золотовалютних резервів, прогнозованих на наступний рік.

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Також Фурман пояснив, що курс валюти на ринку і курс, зазначений у бюджеті, — це різні поняття. Курс у бюджеті є технічно-розрахунковим, оскільки бюджет формується в гривнях, а частина надходжень надходить в іноземній валюті, тому потрібно провести відповідні перерахунки.

Крім того, експерт попередив, що Національний банк не зобов'язаний дотримуватися курсу, закладеного в бюджеті.

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Зазначимо, що з 3 жовтня 2023 року НБУ впроваджує політику гнучкого формування курсу на ринку. Банк наголосив, що стабільність національної валюти є його пріоритетом. Економіст підкреслив, що гнучкий курс має значні переваги порівняно з фіксованим. Водночас економіст Олег Пендзин зазначив, що до кінця 2024 року курс долара може досягти 42,5 гривні, а в 2025 році ймовірно підвищиться до 47,5 гривні за долар.

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