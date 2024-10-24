Курс долара: банкір пояснив, чи перетне він позначку в 42 гривні ще до листопада

Незважаючи на ухвалення законопроєкту про зростання податків, його дія не повинна вплинути на курс долара в Україні найближчим часом. Та й загалом співвідношення американської валюти та гривні буде досить стабільним і вже звичним для українців, з деякими коливаннями в обидва боки.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, офіційний курс долара до початку листопада може сягнути 41,5 грн, але загалом це жодним чином не відіб'ється на стабільності національної валюти, а за вересень-жовтень курс долара може зрости приблизно на 1%.

При цьому інфляція в Україні з початку року може досягти 8,3−8,5%, а це свідчить про ефективність стратегії НБУ на згладжування впливу інфляції на валютний ринок, вважає банкір. При цьому за вересень-жовтень інфляція в країні може скласти 2−2,5%.

Але загалом, незважаючи на прискорення інфляції, курсова ситуація залишатиметься прогнозованою і не вибиватиметься з раніше озвучених курсових прогнозів до кінця року, що зараз украй важливо, щоб уникнути негативного впливу на курсові показники через «нездоровий» панічно-хаотичний ажіотаж.

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- Загалом же ми припускаємо, що в листопаді основні курсові коливання відбуватимуться в коридорах 41,2−41,8 грн/$ і 45,3−47,3 грн/€ (на міжбанку) і 41,3−42 грн/$ і 45,5−47,8 грн/€ (на готівковому ринку). Також існує ймовірність, що основні валютні зміни відбудуться в «лещатах» 41,5−41,9 грн/$, — резюмує експерт.

Загалом, саме в листопаді курсові показники можуть максимально наблизитися до 42 грн/$. Однак будь-які зміни не відбудуться раптово: йдеться про доволі повільні зміни, без поривчастості, без «надривів».

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Стабільності курсу також сприятимуть валютні інтервенції НБУ, на які Нацбанк витрачає на місяць подекуди мільярди доларів.

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