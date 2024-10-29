ДБР допитало свідка у справі Шабуніна про ухиляння від служби в армії: що відомо

ЗМІ опублікували протокол допиту свідка у кримінальній справі антикорупціонера Віталія Шабуніна щодо ухилення ним від військової служби та підробки документів. Ці свідчення підтверджують факти порушень з боку Шабуніна, пише «Закон і бізнес».

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Зокрема, ДБР допитало журналіста Володимира Бойка. Він служить у тій же бригаді ТрО, де числяться Шабунін і засновник благодійного фонду Дмитро Шерембей.

«Для фіктивного оформлення на службу Шабуніна В.В. „заднім числом“ були внесені зміни в наказ командира військової частини А7376 (по стройовій частині) від 25.02.2022 . При цьому Шабунін військову присягу не складав», — сказано в протоколі.

Як стверджують військові, у 2022−2023 роках Шабунін і Шерембей служили фіктивно, отримуючи зарплату й щомісячну премію 30 тис. грн за виконання бойових завдань. Але частину грошей переказували командиру в/ч за те, щоб ухилятися від служби і проживати вдома. Так, тільки у 2022 році Шабунін отримав грошове забезпечення «за виконання завдань» у розмірі 584 тис. грн.

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Шабуніна й Шерембея повʼязує громадська організація «Центр протидії корупції», яку вони створили у 2012 році. За свідченням Бойка, перший час вони влаштовували замовні мітинги для фармацевтичних компаній, надавали послуги з переведення грошей у готівку. А пізніше Генпрокуратура відкрила справу щодо крадіжки з використанням рахунків ЦПК 2,5 млн доларів коштів, виділених урядом США на атестацію співробітників прокуратури.

Загалом у протоколі допиту наведено цілу низку доказів, які свідчать про відсутність Шабуніна на військовій службі. Так, влітку 2022 року він зʼявлявся у Запоріжжі, а пізніше скористався дружніми звʼязками з керівництвом НАЗК, яке підписувало листи про його липові відрядження.

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Таким чином, антикорупціонер постійно проживав у Києві, де його часто помічали у ресторанах. При цьому, попри нібито службу, у 2022 році він задекларував дохід від підприємницької діяльності в розмірі понад 1,5 млн грн, у 2023 році — понад 2,2 млн грн.

Водночас у протоколі допиту описані подробиці, як Шабунін привласнив автомобіль Nissan Pathfinder 2005 року випуску, ввезений з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ.

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Також, за даними свідка, антикорупціонер використав свою фіктивну службу в армії для того, щоб призупинити розгляд старої кримінальної справи про побиття ним журналіста у 2017 році.

Нагадаємо, раніше Командування Сил ТрО зверталося до ДБР з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де «служив» Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат.

ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

Як раніше повідомлялося, Шабунін фактично підтвердив, що його «відрядження» до НАЗК були фіктивними.

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