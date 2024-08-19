Шабунін фактично підтвердив, що його «відрядження» до НАЗК були фіктивними, — Бойко

Антикорупціонер Віталій Шабунін фактично визнав, що листи про його відрядження з армії до НАЗК були фіктивними. Про це пише журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у соцмережі.

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«Виявляється, Новіков і Ситник (екскерівники НАЗК) виготовляли листи на ім’я командира військової частини з проханням прикомандирувати солдата Шабуніна до НАЗК не для того, щоби допомогти ухилитись від військової служби, а з метою забезпечити водію-електрику Шабуніну… «доступ до південного та східного фронтів», — пише Бойко.

Антикорупціонер розповідав ЗМІ, що хотів отримати «свободу пересування».

«Примітно, що сам Шабунін фактично підтвердив фіктивність цих листів. Але у секретну місію солдата Шабуніна на „південному та східному фронтах“ не повірили ні слідчий суддя ВАКС, ні у самому НАЗК після звільнення звідти його друзів», — зазначив Бойко.

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Він також наводить відповідь Національного агентства з запобігання корупції, в якій вказано, що агентству нічого не відомо про прикомандированого до них Шабуніна та його завдання.

При цьому у своїй військовій частині солдати Шабунін і Шерембей (співзасновник благодійного фонду «Пацієнти України») у 2022−2023 роках фіктивно рахувалися на службі серед інших 20 «мертвих душ». І як стверджують бійці цього батальйону, частину зарплат переказували командиру в/ч за те, щоб ухилятися від служби і проживати вдома.

Нагадаємо, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем ексголовою НАЗК Олександром Новіковим та його ексзаступником Артемом Ситником, які підписували листи про липові відрядження Шабуніна до НАЗК.

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Раніше командування Сил ТрО зверталося до ДБР з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де «служив» Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат.

А ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що Шабунін має найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів.

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