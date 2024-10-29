Мені соромно: відома співачка про плани підкорити сцену «Євробачення»

Популярна співачка Тоня Матвієнко, яка розповіла про дивний сон, згадала свій досвід участі у Національному відборі на «Євробачення» та зізналася, чи хоче знову прийняти в ньому участь. Нагадаємо, у 2016 році Тоня Матвієнко взяла участь у нацвідборі з піснею Tin whistle, проте не мала успіху.

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«Я хотіла потрапити на „Євробачення“ і представляти свою країну, — розповіла співачка в проєкті „Муз Тренд“. — Це була мета і мрія. Я тоді дитину народила, і все в цьому плані пішло шкереберть. У мене була така гарна пісня, а мені почали казати, що треба заспівати англійською. Якою англійською, якщо я її не знаю? Можливо, тому мені трішки соромно за те, як я виступила. Це вийшло не так, як я змогла би показати українською».

Після першої спроби Тоня вже не брала участь у Національному відборі, бо, за словами співачки, «мабуть, здалася». Однак мрія представляти Україну на «Євробаченні» у Тоні Матвієнко залишилась. І, можливо, цього року вона знову спробує свої сили.

«Ну, пісня є, — зізналася Тоня. — Пан Телезін (саундпродюсер Віталій Телезін — Авт.). має відправити мені зведення. Можливо, вона б могла підійти».

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Нагадаємо, у 2025 році пісенний конкурс «Євробачення» пройде у місті Базель (Швейцарія).

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