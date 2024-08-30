Не столиця: названо місто-господар «Євробачення-2025»

Пісенний конкурс «Євробачення-2025» прийматиме Базель (Швейцарія). Нагадаємо, переможцем цьогорічного музичного конкурсу став Nemo. Гранд-фінал «Євробачення-2025» відбудеться в Санкт-Якобс Халле — на футбольному стадіоні міста — у суботу, 17 травня, а півфінали відбудуться у вівторок, 13-го, і в четвер, 15 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Конкурсний відбір міста-господаря йшов між Базелем та Женевою. В результаті третє за чисельністю населення місто Швейцарії перемогло та прийме 69-й пісенний конкурс «Євробачення». Це буде перший раз, коли «Євробачення» столиці не приймають протягом 6 конкурсів поспіль.

Відомо, що під час тендерного процесу серед інших критеріїв перевірялися умови на майданчику, місцева інфраструктура та здатність прийняти тисячі делегацій, уболівальників і журналістів з усього світу.

— Ми в захваті від того, що Базель обрано містом-господарем для пісенного конкурсу «Євробачення-2025», — прокоментував новину виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Мартін Остердал. — Конкурс зародився у Швейцарії, в Лугано, ще у 1956 році, і це чудово — повернути його на батьківщину майже через 70 років.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Вєрка Сердючка запідозрила у плагіаті переможців «Євробачення».

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook