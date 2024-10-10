Замінив маму: Тоня Матвієнко розповіла про дивний сон

Популярна співачка Тоня Матвієнко поділилася спогадами про свою зіркову маму — відому артистку Ніну Матвієнко. Нагадаємо, рік тому Ніна Митрофанівна пішла з життя. Це сталося за два дні до її 76-річчя. Тоня зізналася, що напередодні сумної дати їй вперше за довгий час наснилася мама.

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— Мені досі важко говорити, — розказала Тоня у проєкті ЖВЛ. - Я завжди гналася, шукала щастя. А коли мами не стало, зрозуміла: Боже, якою щасливою я була все життя. Бережіть, що у вас є.

Ніна Матвієнко

Співачка розказала, що її молодша донька Ніна, якій виповнилося вісім років, можливо, продовжить співочу династію.

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— У мене так само було з мамою, — пригадала Тоня. — Я почала виходити співати з нею у десять років. А Ніна — вже у вісім. Це ж треба, щоб так повторювалось…

Тоня Матвієнко пише нові пісні, та на кожному концерті є ті, що вона присвячує своїй мамі. Артистка каже, що хоче, щоб памʼять про Ніну Матвієнко жила. А нещодавно вперше уві сні вона довго розмовляла з мамою.

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— Я розказувала, що сталося у нас за цей рік, — пригадала Тоня. — Це було як наяву. Я довго вагалася, чи зможу зробити великий концерт — присвяту їй, а мама мене благословила. Каже: «Давай, ти зможеш».

Співачка розказала, що зараз їй дуже допомагає тато, художник Петро Гончар, який живе разом з її родиною.

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— Зараз тато замінив мені маму, — зізналася Тоня.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співак Роман Скорпіон прокоментував «стосунки» з Тонею Матвієнко.

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