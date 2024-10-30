Частині українців повернуть гроші за «третю» платіжку: що відомо

У жовтні деякі українці отримали не дві, а три платіжки за газ. Третя платіжка стосується плати за технічне обслуговування газових мереж, яке проводиться у багатоквартирних будинках.



А наразі у Харківсьій філії «Газмереж» обіцяють повернути певним домогосподарствам частину сплачених за техобслуговування грошей. Йдеться про 223 родини з Харківської області, які двічі здійснили оплату за послугу. Це пов'язано з тим, що система оновлюється раз на місяць, і люди спостерігали заборгованість після першої оплати.

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«Також звертаємо увагу: кошти, які оплачені за технічне обслуговування у жовтні відобразяться у застосунках „Приват24“ та „Ощад“ споживачів газу у листопаді. Якщо протягом жовтня власник квартири оплатив послугу з техобслуговування, рядок із заборгованістю у встановленому додатку його банку зникне наступного місяця. І вдруге робити той самий платіж не потрібно», — пояснили газовики.

«Газмережі» пообіцяли, що в оптимально стислий термін врегулюють із такими споживачами питання помилкових платежів. Також українцям нагадали, що оплата за техобслуговування стягується раз на 3 або 5 років, а не щомісяця.

Фото Pixabay

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