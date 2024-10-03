У жовтні українці отримають відразу три платіжки за газ: за що доведеться платити додатково

Попри те, що в Україні і так суттєво зросли комунальні тарифи, кінця та краю цьому процесу, схоже, не видно.

Зокрема, це стосується «блакитного палива». Виявилось, що у жовтні деякі наші співгромадяни отримають не дві, а три платіжки за газ. Зокрема, такі звістки отримали мешканці одного з обласних центрів.

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Згідно з поясненнями газовиків, третя платіжка буде за технічне обслуговування газових мереж, що проводиться у багатоквартирних будинках. Її надішлють виключно тим споживачам, у будинках яких газовики провели відповідні роботи.

«На початку жовтня мешканцям багатоповерхових будинків, де було виконано технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, почнуть надходити разові квитанції на оплату цієї послуги», — попереджають газовики.

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Вартість технічного обслуговування залежить від довжини газопроводів у будинку, кількості квартир та інших особливостей, які є індивідуальними для кожної багатоповерхівки.

На щастя, наступна оплата за цю послугу буде нарахована через 3 або 5 років залежно від терміну експлуатації мереж.

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Водночас споживачів попередили, що реквізити за технічне обслуговування відрізняються від реквізитів для оплати розподілу газу, тому при оплаті потрібно бути особливо уважними.

Раніше «ФАКТИ» писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, чому українців взимку завалять несправедливими платіжками, і як завадити цьому.

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