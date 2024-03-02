Не платити не можна — відключать газ: споживачам розповіли про нюанси оплати так званої «третьої платіжки»

Українці окрім споживання газу, доставки газу мають платити ще й за технічне обслуговування газових мереж та обладнання. Так звану третю платіжку, але важливо зазначити, що платіж буде не один, а два, повідомляє ГазПравда.

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Вже оприлюднено орієнтовні розміри «третьої платіжки» та графіки проведення технічного обслуговування (ТО) по кожному будинку. Знайти свою адресу можна на сайті свого оператора ГРМ.

Остаточна вартість ТО мереж спільної власності залежатиме від регіону, конкретного будинку, кількості квартир у ньому, а також технічних особливостей мереж.

Наприклад, споживачі у Київській області мають заплатити за ТО квартири 320 гривень. Ще раз нагадаємо, що це не щомісячний платіж, а один раз на 3 або навіть 5 років.

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Як часто проводити ТО залежить від віку газових мереж та обладнання. Так, внутрішньобудинкові системи, термін експлуатації яких не перевищує 25 років, повинні обслуговуватись один раз на п'ять років.

Якщо ж їм більше 25 років — раз на три роки. Тому ніякої плати щомісяця, лише один раз на 3 або 5 років.

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Але буде два платежі за ТО, тому що комплексне ТО внутрішньобудинкової системи газопостачання багатоповерхівки складається з двох різних ТО, і за всі ці ТО, згідно з чинним законодавством, мають платити мешканці будинку: окремо за утримання мереж, що проходять через місця спільного користування, та окремо за так звані «внутрішньоквартирні мережі та обладнання». І це два окремі платежі.

Наразі законодавство визначає, що ТО внутрішньобудинкової системи газопостачання забезпечується виключно за рахунок їхнього власника.

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У випадку з приватним житловим будинком є лише один єдиний власник усієї його внутрішньобудинкової системи газопостачання, і це господар садиби. Так ось — саме господар від свого імені укладає договір на проведення ТО всього єдиного комплексу газопостачання власного будинку.

Що стосується багатоквартирного будинку, його внутрішньобудинкова система газопостачання не має одного єдиного власника.

Газові труби та обладнання, що знаходяться у місцях загального використання, є співвласністю мешканців будинку. А ось обладнання та мережі, які знаходяться безпосередньо у квартирі після першого запірного пристрою у приміщенні споживача, є власністю господаря даного будинку.

Тому для комплексного ТО мереж багатоквартирного будинку кожному власнику квартири доведеться сплатити:

• окремо по ТО мереж спільної власності, що проходять у місцях загального користування.

• та додатково при ТО внутрішньоквартирних газових труб та обладнання, що знаходиться усередині його квартири.

Сплатити послуги ТО мереж спільної власності у будинку можна колективно чи індивідуально.

Якщо у вашому будинку створено ОСББ або є управитель, то оплата за ТО буде колективною.

Тобто уповноважена співвласниками багатоповерхівки особа розраховується з постачальником послуг одним платежем за всіх мешканців будинку, а вже потім вирішується питання, як розділити цю оплату між усіма квартирами.

В інших випадках оплата вартості ТО буде здійснюватися за індивідуальними квитанціями.

Це означає, що оператор ГРМ розподіляє кошторисну вартість ТО багатоповерхівки між усіма її співвласниками пропорційно до кількості укладених договорів на розподіл природного газу в такому будинку.

І індивідуальні, і колективні квитанції слід очікувати в місяці, в якому проводиться ТО згідно з оприлюдненим на сайті графіком.

Оплата колективного рахунку провадиться протягом 6 місяців з дня його отримання. Що ж до індивідуальної оплати, такі квитанції власники квартир мають сплатити протягом 6 місяців після виконання такого ТО.

Швидше за все, індивідуальний рахунок на оплату мереж мереж загальної власності багатоквартирного будинку може бути відображений окремо в рахунку на оплату послуг з розподілу природного газу.

Як писали «ФАКТИ», раніше клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди діваються суми їхньої переплати за газ, а також чому споживачам газу нараховують «зайві куби».

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