41.01 / 41.54 44.56 / 45.20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Вікові обмеження для водіїв: кому в Україні не можна сідати за кермо

11:07 31 жовтня 2024
водій

При словах «вікові обмеження» частина українців згадують досвід ЄС, де в деяких країнах негативно ставляться до керування транспортним засобом людьми у віці «60+».

Водночас в нашій країні є свої вікові обмеження, які забороняють керування транспортними засобами особам, які ще не досягли певного віку.

Про це нагадують у Головному сервісному центрі МВС.

Так, в Україні сідати за кермо мотоцикла (категорія «А»), скутера або мопеда (категорія «А1») можна з 16 років.

Легкові (категорія «В») і вантажні автомобілі масою до 7 500 кг (категорія «С») в Україні можна водити з 18 років. Чіпляти до них важкі причепи масою понад 750 кг (категорії «ВЕ» і «СЕ») можна з 19 років.

РЕКЛАМА

Найдовше доведеться чекати, щоб сісти за кермо автобуса. Отримати права відповідної категорії «D» можна тільки з 21 року. Такий документ дасть змогу перевозити одночасно понад 8 пасажирів.

Для отримання посвідчення водія в Україні потрібно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісних центрах МВС. Людина, яка не досягла встановленого віку для управління транспортом, не отримає документів на це право. Якщо водієві 16 років, він може отримати штраф у розмірі 3400 гривень за керування без документів. Якщо ж водій віком до 16 років, штраф випишуть його батькам.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, які зміни в законодавстві наберуть чинності з 1 листопада, і про що потрібно пам'ятати водіям, щоб не отримати штраф з завтрашнього дня.

РЕКЛАМА

365

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Смажені пиріжки

Ліпити не треба: найсмачніші та найшвидші пиріжки з м'ясом

Оля Цибульська

Сумна новина: популярна співачка вразила мережу

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Не тільки Кейт Міддлтон: стало відомо, з ким вночі спить принц Вільям

Пенсіонери

В Україні підвищили пенсії: в ПФУ розповіли деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту