Вікові обмеження для водіїв: кому в Україні не можна сідати за кермо

При словах «вікові обмеження» частина українців згадують досвід ЄС, де в деяких країнах негативно ставляться до керування транспортним засобом людьми у віці «60+».

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Водночас в нашій країні є свої вікові обмеження, які забороняють керування транспортними засобами особам, які ще не досягли певного віку.

Про це нагадують у Головному сервісному центрі МВС.



Так, в Україні сідати за кермо мотоцикла (категорія «А»), скутера або мопеда (категорія «А1») можна з 16 років.

Легкові (категорія «В») і вантажні автомобілі масою до 7 500 кг (категорія «С») в Україні можна водити з 18 років. Чіпляти до них важкі причепи масою понад 750 кг (категорії «ВЕ» і «СЕ») можна з 19 років.

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Найдовше доведеться чекати, щоб сісти за кермо автобуса. Отримати права відповідної категорії «D» можна тільки з 21 року. Такий документ дасть змогу перевозити одночасно понад 8 пасажирів.

Для отримання посвідчення водія в Україні потрібно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісних центрах МВС. Людина, яка не досягла встановленого віку для управління транспортом, не отримає документів на це право. Якщо водієві 16 років, він може отримати штраф у розмірі 3400 гривень за керування без документів. Якщо ж водій віком до 16 років, штраф випишуть його батькам.

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Раніше «ФАКТИ» писали, які зміни в законодавстві наберуть чинності з 1 листопада, і про що потрібно пам'ятати водіям, щоб не отримати штраф з завтрашнього дня.

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